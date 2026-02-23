21 Şubat saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) tarafından yapılan kontroller sırasında Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Durumun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler koordineli operasyon gerçekleştirdi

Tespit sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri (Aliağa ve Dikili) ile Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Geri gönderme merkezine sevk edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Denetimler sürüyor

Bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin aralıksız sürdüğü bildirildi.