Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen turnuvanın 2’nci ve 3’üncü İzmir Ortaokul Yerel etapları Fuar İzmir D Hol’de yapıldı.

2’nci İzmir Ortaokul Turnuvası’na İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Muğla’dan 36 takım ve 318 öğrenci katıldı. 3’üncü İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası’nda ise yine aynı illerden 36 takım ve 319 öğrenci yer aldı. Toplam 72 takım ve 637 öğrenci projelerini jüri karşısında sundu.

Takımlar, UNEARTHED teması kapsamında arkeolojik süreçleri, yer altı yapıları ve eski uygarlıkların izlerini araştırdı. Öğrenciler, geliştirdikleri yenilikçi çözümleri paylaşırken inşa edip kodladıkları robotlarla görevleri tamamlamak için yarıştı.

10 takım ulusal turnuvaya yükseldi

İki günün sonunda düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Toplam 10 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti.

21 Şubat 2026

Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulu Astronova – Şampiyonluk

Özel Rota Ortaokulu Relic Hunters – İkincilik

Özel İzmir İstek Ortaokulu Northstars – Üçüncülük

İzmir Bayraklı Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Cyber Ninjas – Ulusal Çıkış 4

Özel Türk Koleji Marmaris Ortaokulu Felix – Ulusal Çıkış 5

22 Şubat 2026

Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spıca Jr – Şampiyonluk

Muğla Turgutreis Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Maxima Prime – İkincilik

Özel Çakabey Ortaokulu Leukai – Üçüncülük

Özel Bandırma Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Enterprise Kyzikos – Ulusal Çıkış 4

Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Ouroboros – Ulusal Çıkış 5

Ulusal turnuva yine İzmir’de

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, bu sezon Türkiye genelinde 501 takım ve 4 bin 472 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yerel turnuvaların ardından ulusal organizasyonun 7–8 Mart 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenleneceğini açıkladı.

İZFAŞ İletişim ve Etkinlikler Müdürü Zeynep Gülşen Can ise uzun yıllardır organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İpek Kul Bayar ve Sedef Cem, bilimin ve üretimin geleceğin anahtarı olduğunu vurgulayarak gençlere destek mesajı verdi.

Şubat ve Mart 2026 boyunca Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Ordu’da gerçekleştirilecek 18 yerel turnuvanın ardından sezon, İzmir’de yapılacak ulusal finalle tamamlanacak.