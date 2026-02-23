Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarının ilkinde şehit ailelerini, gazileri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilçe protokolünü Tepe Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

Programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan’ın yanı sıra Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

“Bu sofra vefanın sofrasıdır”

Tasavvuf dinletisi ve semah gösterisiyle başlayan programda, ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan konuşmasında, “Bu sofra; vefanın, kardeşliğin, millet olmanın ve aynı bayrağın altında tek yürek olmanın sofrasıdır” dedi.

Pehlivan, “Çanakkale’den Yemen’e, Sakarya’dan terörle mücadeleye kadar bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz bu milletin baş tacıdır. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan onur nişanıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz Menemen Belediyesi olarak başımızın tacıdır. Biz ne şehidimizi unuturuz ne de emanetini yere düşürürüz” ifadelerini kullandı. Şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal desteklerin, anma programlarının ve hizmet önceliklerinin bir görev değil vefa borcu olduğunu belirten Pehlivan, ilçede dayanışma içinde çalıştıklarını kaydetti.

“Şehitlerimizin emanetine layık olma gayretindeyiz”

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz da Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlamına dikkat çekti. Yılmaz, “Biz huzurla bu iftarı yapıyorsak, şehadete eren şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin emanetlerine layık olacak çalışmalar yapabilmenin gayreti içindeyiz” dedi.

Yılmaz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.