Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bayraklı'daki kentsel dönüşüm sürecine dair CHP’li yerel yönetimi sert bir dille eleştirdi. Çankırı, eleştirilerini doğrudan CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a yöneltti. Milletvekili Çankırı, 2010 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 60 hektarlık alanın 73. madde kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek, "ilk dönüşüm Bayraklı'dan başlayacak" sözünün verildiğini hatırlattı. Ancak aradan geçen 12 yıl boyunca hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve daha da vahimi, geçen dönemde Büyükşehir Meclisi'nde bu kararın iptal edildiğini belirtti. Çankırı, bu iptal kararından sonra bölgede tek bir adım bile atılmamasının yerel yönetim adına büyük bir ihmal olduğunu savundu.

Hükümetin eylemleri ve "Laf değil, iş" vurgusu

Bölünmez Çankırı, yerel yönetimlerin icraatsızlığını eleştirirken, merkezi hükümetin İzmir ve Bayraklı için somut adımlar attığını vurguladı. Paylaşımında, "Biz ise laf değil, iş ürettik" diyerek hükümetin bölgedeki çalışmalarını sıraladı. Milletvekili, deprem sonrasında yalnızca Bayraklı'da 6 bin konut inşa edildiğini, ayrıca İzmir için hayal kırıklığına dönüşen Dünya Bankası kredili "Halk Konut" projesinin 12'sini dahi bizzat kendilerinin üstlendiğini ifade etti. Çankırı, İzmir genelinde son 23 yılda vatandaşlara 40 bin konut kazandırıldığını belirterek, 16 yıldır "yapacağız" deyip tek bir çivi dahi çakamayanların bugün çıkıp da "TOKİ gelsin yapsın" demesini üzüntüyle izlediğini kaydetti.

Yerel yönetimlere İstanbul örneği ve nihai güvence

Milletvekili Çankırı, Bayraklı Belediyesi’ne kentsel dönüşümün yerel imkanlarla da çözülebileceğini göstermek amacıyla somut bir davette bulundu: "Gelin, hep birlikte İstanbul Güngören'e gidelim. Orada bir ilçe belediye başkanı, kendi imkanlarıyla dönüşümü nasıl başlatmış, ilerletmiş ve sürdürmüş, yerinde görelim." bu davetle, yerel yönetimlerin bütçe ve imkanlarını doğru kullanarak dönüşümü hızlandırabileceği mesajını verdi. Çankırı, sözlerini belediyenin bu sorunu çözemeyeceği ihtimaline karşı bir güvence ile sonlandırdı: "Ama yine de 'biz çözemeyiz' derseniz, hiç merak etmeyin. Dün olduğu gibi yarın da İzmirli hemşehrilerimizin güvenliği için konut üretmeye hükümet olarak devam edeceğiz." Böylece merkezi yönetimin, Bayraklı halkını güvencesiz bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.