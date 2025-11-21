Urla’nın binlerce yıllık zeytin mirasını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan II. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali, Eski Tamirhane Binası’nda düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı. Tarihi ile gastronomisiyle dikkat çeken Urla’nın ev sahipliği yaptığı festival, hem bölgenin zeytin kültürünü hem de üreticinin emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisi, muhtar, üretici ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahne alan halk oyunları ekibi izleyicilerden alkış aldı.

Program kapsamında Urla Belediyesi’nin düzenlediği “Zeytinyağı Şişe Tasarımı” yarışmasının ve üreticilerin katıldığı “Zeytin” yarışmasının ödülleri sahiplerine verildi. Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan konuşmasında, tarımsal üretimin geleceği açısından toprağı korumanın ve üreticiyi desteklemenin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Balkan: “Zeytin geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, festivalin yalnızca bir eğlence değil; üretimi, emeği ve tarımsal sürdürülebilirliği güçlendiren bir platform olduğunu ifade etti. Balkan, Urla’nın zeytinle kurduğu bağın tarihsel değerine dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Bu topraklarda zeytin, bir meyvenin ötesinde; insanlığın belleğini taşıyan bir kültürdür. Klazomenai’deki antik zeytinyağı atölyesi bunun en somut örneğidir. Festivalimizle bu kadim kültürü geleceğe taşımak istiyoruz. Sanatla, bilimle ve gastronomiyle zeytinin hikâyesine yeni bir sayfa ekleyeceğiz.”

Gastronomi turizminin güçlenmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Balkan, Gastrofarm Urla projesinin bu anlayışla hayata geçirildiğini belirtti.

Tugay: “Zeytinde güçlü bir kültürümüz var ama markalaşma eksik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zeytinin yalnızca ekonomik bir ürün değil; İzmir’in kimliğine yön veren bir değer olduğunu söyledi. Tugay, Akdeniz havzasındaki Girit, Endülüs ve Toskana gibi bölgelerin başarılarından örnek vererek Türkiye’nin markalaşma konusunda atması gereken adımlara işaret etti:

“Elimizde güçlü bir kültürel miras ve büyük bir üretim potansiyeli var. Ancak zeytinyağında dünya çapında bir marka yaratma konusunda hâlâ yolun başındayız. Bu festival, hem ürünümüzün kalitesini hem de bu coğrafyanın ruhunu dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat.”

Festival paneller, atölyeler ve sergilerle sürüyor

Açılışın ardından Dr. Levent Köstem moderatörlüğünde “Tarım ürünlerinin bölgesel kalkınmadaki yeri ve Zeytin Yasası” konulu panel düzenlendi. Panelde Cemil Tugay, Selçuk Balkan, Ahmet Akın ve Yahya Göztepe söz aldı.

Festivalin ikinci bölümünde, İspanya Zeytinyağı Okulu yöneticileri Marta Gonzalez Eguizabal ve Susana Romera Arias’ın katıldığı “Akdeniz ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı” paneli gerçekleşti. Ardından Şef Gülhan Kara “Doğru zeytinyağı kullanımı, sağlıklı pişirme ve evde sofralık zeytin yapımı” atölyesiyle katılımcıların ilgisini çekti.

Gazeteci Korcan Karar’ın zeytin temalı “Olea Europaea” fotoğraf sergisi ise ARYOM Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Urla’da zeytini odağına alan festival, üç gün boyunca paneller, tadımlar, atölyeler ve sanat etkinlikleriyle devam edecek.