İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Onat Tüneli projesi kapsamında riskli olduğu belirlenen bir binanın tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı. Tahliye için adrese gelen ekiplerin kapıyı balyozla açmaya çalıştığı anlar sosyal medyada yayınlanırken, mahalle sakinleri kamulaştırma sürecine tepki gösterdi.

Onat Tüneli inşaatının etkileşim alanında yer aldığı belirlenen bina için daha önce tahliye ve yıkım kararı çıkarılmıştı. Evde yaşayan kişinin başka bir adrese taşındığı, ancak eşyaların içeride bulunduğu öğrenildi. Bölge sakinleri, binanın sahibiyle anlaşma yapılmadığını ve kamulaştırma bedellerinin ödenmediğini iddia ederek tahliyeye karşı çıktı. Bazı vatandaşların çatılara çıkarak ekipleri engellemeye çalıştığı görüldü.

Tahliye işlemleri sırasında polis ve zabıta bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye personelinin kapıyı balyozla açmaya çalıştığı görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Belediye: “Can güvenliği tehlikesi var, süreç yasalara uygun yürütülüyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Onat Tüneli projesinin etkileşim alanındaki riskli yapılara ilişkin kamulaştırma süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Belediyenin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Etkileşim alanındaki binalarla tek tek görüşülerek uzlaşı sağlandıktan sonra satın alma işlemi yapılıyor.

Hak sahiplerine 12 aylık kira desteği ile taşınma ve nakliye desteği veriliyor.

Bugüne kadar bölgede 52 binada ikamet etmenin tehlikeli olduğu tespit edildi.

Söz konusu bina için Encümen tarafından ağustos ayında tahliye ve yıkım kararı çıkarıldı ve yaklaşık 30 günlük süre tanındı.

Ancak bina sahibinin tebliğ edilen kamulaştırma bedelini kabul etmediği ve süreci ilerletmediği ifade edildi.

Belediye, binanın “her an yıkılma riski” taşıdığını vurgulayarak, ekiplerin can güvenliği açısından görevini yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, bazı siyasi aktörlerin bölgedeki vatandaşları tahrik ederek süreci provoke ettiğini savunan belediye, sosyal medyada paylaşılan içeriklerde “gerçeklerin çarpıtıldığını” dile getirdi.

Açıklamada, “Tüm güvenlik önlemleri alınarak yasal görevini yerine getiren emekçilerin hedef gösterilmesi utanç vericidir” denildi.