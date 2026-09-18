Son Mühür- İzmir-Çeşme otoyolunun özelleştirilmesi gündemi, Yarımada bölgesinde sert tepkiyle karşılandı.

Ulaşım maliyetlerinin yükselmesi, kent yaşamı ve yerel ekonomi üzerinde yaratacağı riskler sebebiyle Urla’da kritik bir buluşma gerçekleşti.

Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar v

Son Mühür- İzmir-Çeşme otoyolunun özelleştirilmesi gündemi, Yarımada bölgesinde sert tepkiyle karşılandı. Ulaşım maliyetlerinin yükselmesi, kent yaşamı ve yerel ekonomi üzerinde yaratacağı riskler sebebiyle Urla’da kritik bir buluşma gerçekleşti.

Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve bölge halkının geniş katılım gösterdiği toplantıda, sürecin engellenmesi için hukuki ve toplumsal mücadele kararı çıktı.

Başkan Selçuk Balkan: "Maliyet En Sonunda Vatandaşın Cebine Yansıyacak"

Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, meseleye yalnızca bir idareci gözüyle değil, hayatını bu kentte geçiren bir yurttaş sorumluluğuyla yaklaştığına dikkat çekerek;

"Bir kentte imar planı yaparken yalnızca binaların nerede yükseleceğini hesaplamazsınız. Nüfusu, altyapıyı, suyu, kanalizasyonu, otoparkı ve trafiği de hesaplarsınız.

Urla önemli bir eğitim ve yaşam merkezi. Dünyanın en büyük üç kampüsünden birine sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde binlerce öğrenci ve akademisyen bulunuyor.

İskele’de Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yer alıyor. Ekonomik ve eğitim hareketliliğinin yanı sıra Güzelbahçe’ye taşınması planlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi gelişmeler de Yarımada’nın ulaşım yükünü arttıracak.

Mesele yalnızca otoyoldan kaç lira alınacağı değil. Ulaşım maliyetinin artması halinde bu maliyet yalnızca bireysel araç kullanıcılarının değil, ürününü pazara götüren çiftçinin, işine gidip gelen emekçinin, malını taşıyan esnafın ve müşterisine ulaşmaya çalışan işletmelerin de üzerinde hissedilecek. Ve sonunda bu maliyet, dönüp dolaşıp vatandaşın cebine yansır." dedi.

Diğer yandan Başkan Balkan, Demircili mevkiindeki batık gemi krizinden de bahsederek, bölgede uzun süredir gerçekleştirilen mücadeleye rağmen gemi sahibinin yerinde parçalama kararı aldığını ve sürecin takipçisi olmaya devam ettiklerini aktardı.

Doğru: "Bu yol bölgenin can damarıdır"

Urla Kent Konseyi Başkan Vekili Cemil Doğru, özelleştirmenin bölge ulaşımını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini belirtti. Otoyolun ulaşım açısından önemine vurgu yapan Doğru,

"Bu yol; İzmir’e her gün işe gidip gelen memurumuzun, sağlık çalışanlarımızın, eğitim çalışanlarımızın, işçimizin, Urla’daki kampüslere, okullara ulaşmaya çalışan öğrencilerimizin, yarımadanın tarım ürünlerini, enginarını, balığını pazara ulaştıran çiftçimizin ve balıkçımızın, bölgeye mal getiren lojistik ve taşımacılık sektörümüzün can damarıdır. Bu yolun özelleştirilmesi herhangi bir refaha yol açmayacağı gibi ulaşım maliyetinin artması ile yaşam pahalılığı da artacaktır." dedi.

Güler: "Bunun kamu yararı nerede?"

Otoyolun geçmişteki maliyeti ile bugünkü satış süreci arasındaki çelişkiye dikkat çeken Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, "Geçtiğimiz sene 29 Mart’ta yine Urla’da yakmıştık çoban ateşini.

İlk otoyol eylemimizi Urla’da yapmıştık ve ses getirmişti. Fakat genele yayılamamıştı. Bu yüzden bu toplantının bugün burada yapılması çok değerli. 1992 yılında otoyolun yapım maliyeti 672 Milyon Dolar. Şimdi tüm Türkiye'deki yedi otoban iki tane köprü için 8 ila 10 milyar dolar arasında satılması hedefleniyor. Yani bunun kamu yararı nerede?" ifadelerini kullandı.

Avukat Şehrazat Mercan: "Yargı Sürecini Başlatıyoruz"

Toplantıda söz alan Avukat Şehrazat Mercan ise otoyolun kamusal özelliğinin korunması için yargı yoluna başvuracaklarını duyarak, "Biz kendi menfaatlerimizi, kamunun menfaatlerini koruyacağız. İzmir Çeşme yolunun yine kamunun olması için çabalayacağız. Belediye Başkanımız dava açalım dedi. Bizler bir dava açacağız ve sürecin takipçisi olacağız." dedi.

e bölge halkının geniş katılım gösterdiği toplantıda, sürecin engellenmesi için hukuki ve toplumsal mücadele kararı çıktı.

Balkan: "Maliyet, dönüp dolaşıp vatandaşın cebine yansır"

Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, meseleye yalnızca bir idareci gözüyle değil, hayatını bu kentte geçiren bir yurttaş sorumluluğuyla yaklaştığına dikkat çekerek;

"Bir kentte imar planı yaparken yalnızca binaların nerede yükseleceğini hesaplamazsınız. Nüfusu, altyapıyı, suyu, kanalizasyonu, otoparkı ve trafiği de hesaplarsınız.

Urla önemli bir eğitim ve yaşam merkezi. Dünyanın en büyük üç kampüsünden birine sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde binlerce öğrenci ve akademisyen bulunuyor.

İskele’de Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yer alıyor. Ekonomik ve eğitim hareketliliğinin yanı sıra Güzelbahçe’ye taşınması planlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi gelişmeler de Yarımada’nın ulaşım yükünü arttıracak.

Mesele yalnızca otoyoldan kaç lira alınacağı değil. Ulaşım maliyetinin artması halinde bu maliyet yalnızca bireysel araç kullanıcılarının değil, ürününü pazara götüren çiftçinin, işine gidip gelen emekçinin, malını taşıyan esnafın ve müşterisine ulaşmaya çalışan işletmelerin de üzerinde hissedilecek. Ve sonunda bu maliyet, dönüp dolaşıp vatandaşın cebine yansır." dedi.

Diğer yandan Başkan Balkan, Demircili mevkiindeki batık gemi krizinden de bahsederek, bölgede uzun süredir gerçekleştirilen mücadeleye rağmen gemi sahibinin yerinde parçalama kararı aldığını ve sürecin takipçisi olmaya devam ettiklerini aktardı.

Doğru: "Bu yol bölgenin can damarıdır"

Urla Kent Konseyi Başkan Vekili Cemil Doğru, özelleştirmenin bölge ulaşımını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Otoyolun ulaşım açısından önemine vurgu yapan Doğru, "Bu yol; İzmir’e her gün işe gidip gelen memurumuzun, sağlık çalışanlarımızın, eğitim çalışanlarımızın, işçimizin, Urla’daki kampüslere, okullara ulaşmaya çalışan öğrencilerimizin, yarımadanın tarım ürünlerini, enginarını, balığını pazara ulaştıran çiftçimizin ve balıkçımızın, bölgeye mal getiren lojistik ve taşımacılık sektörümüzün can damarıdır.

Bu yolun özelleştirilmesi herhangi bir refaha yol açmayacağı gibi ulaşım maliyetinin artması ile yaşam pahalılığı da artacaktır." dedi.

Güler: "Bunun kamu yararı nerede?"

Otoyolun geçmişteki maliyeti ile bugünkü satış süreci arasındaki çelişkiye dikkat çeken Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, "Geçtiğimiz sene 29 Mart’ta yine Urla’da yakmıştık çoban ateşini.

İlk otoyol eylemimizi Urla’da yapmıştık ve ses getirmişti. Fakat genele yayılamamıştı. Bu yüzden bu toplantının bugün burada yapılması çok değerli. 1992 yılında otoyolun yapım maliyeti 672 Milyon Dolar.

Şimdi tüm Türkiye'deki yedi otoban iki tane köprü için 8 ila 10 milyar dolar arasında satılması hedefleniyor. Yani bunun kamu yararı nerede?" ifadelerini kullandı.

Yargıya başvuruyorlar

Toplantıda söz alan Avukat Şehrazat Mercan ise otoyolun kamusal özelliğinin korunması için yargı yoluna başvuracaklarını duyarak,

"Biz kendi menfaatlerimizi, kamunun menfaatlerini koruyacağız. İzmir Çeşme yolunun yine kamunun olması için çabalayacağız. Belediye Başkanımız dava açalım dedi. Bizler bir dava açacağız ve sürecin takipçisi olacağız." dedi.