Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşı pahalılıktan koruma hamlesine ara vermiyor. Belediyenin tanzim satış markası İZMAR, 25’inci halkasıyla Buca Gediz'de raflarını doldurdu. Kurdeleyi kesen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, doğrudan market devlerini hedef aldı. Duruş netti. Tugay, tanzim satışların piyasada denge kuracağını vurguladı.

"Kar değil, denge peşindeyiz"

Gediz şubesinin açılışında konuşan Başkan Tugay, fahiş fiyat politikasından dert yandı. Gıda ve tarım ürünlerinin etiketinde zincir marketlerin baskın bir rol oynadığını hatırlatan Tugay, İZMAR’ın bir ticarethane değil, halk savunması olduğunu söyledi.

Sistem basit işliyor. Doğrudan üreticiden alınan ürünler, aracı maliyeti olmadan rafa iniyor. Bu da raflardaki etiketleri piyasa ortalamasının yüzde 20 ila 25 altına çekiyor. Kâr gayesi gütmediklerini belirten Tugay, "Her zincir market bilsin ki, burada halkın zincir marketi var. Yeni şubeler yolda" mesajını verdi.

Et tedarikine Torbalı dopingi

İzmirlilerin raflarda en çok aradığı ürünlerin başında et ve süt geliyor. Kaliteden taviz vermediklerini dile getiren Belediye Başkanı, kendi mezbahalarında kesilmeyen hiçbir etin mağazaya girmadiğini garanti etti. Yüzde yüz güvenli gıda.

Et tedarikindeki olası darboğazı aşmak için yeni plan hazır. Torbalı’da dev bir et entegre tesisi kuruluyor. Proje aşaması bitti, inşaat yakında başlıyor. Bu Tesis tamamlandığında hem İZMAR raflarındaki et arzı kesintisiz sürecek hem de kentteki kasap esnafının mezbaha ihtiyacı karşılanacak.

Harita genişliyor: Sırada Ödemiş ve Bayındır var

Belediye iştiraki İZTARIM AŞ tarafından yönetilen İZMAR networkü, kentin dört bir yanını sarıyor. Son olarak Sosyal Yaşam Kampüsü içindeki 24'üncü mağazanın ardından Buca Gediz ile sayı 25'e yükseldi. Sabit dükkanın girmediği sokaklara ise gezici tanzim araçları gidiyor.

Ağ genişlemeye devam edecek. Yeni duraklar Ödemiş ve Bayındır. Pazar günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında çalışan mağazalar; Bayındır Süt Fabrikası'nın mandıra ürünlerinden Şaşal Su'ya, kooperatif zeytinyağlarından Halk Ekmek'e kadar geniş bir yelpazeyi ucuza sunmayı sürdürüyor.

