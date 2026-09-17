Merve Turan / Son Mühür - Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Çeşmeliler, ilçe protokolü ve kent temsilcileri katıldı. Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Milli Mücadele’nin bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin ayağa kalkış örneği olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele kahramanlarını anan Denizli, "104 yıl önce verilen mücadele, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin en güçlü örneğidir. Bizler gücümüzü memleketini her şeyin önünde tutan atalarımızdan alıyoruz. O günlerin cesareti ve bağımsızlık inancı bugün de yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Gençler kurtuluş rotası için 4 proje üretti

Etkinlikler kapsamında Çeşme Belediyesi ve Çeşme Vizyon Ofisi tarafından 15-16 Eylül tarihlerinde "Eylül’de Gel – Süvarilerin İzinde, Tarihin Peşinde" gençlik buluşması düzenlendi. Türkiye’nin 6 farklı ilinden mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimarlığı, ürün tasarımı, tarih ve sosyoloji disiplinlerinden gelen 20 genç, Çeşme Yarımadası’nın kurtuluş hikâyesini yerinde inceledi.

Programın ilk gününde Germiyan Köyü’nden Ildır’a uzanan 10 kilometrelik güzergâhı Başkan Lâl Denizli'nin startıyla bisikletle geçen gençler, hikâye noktalarını gözlemledi. İkinci gün ise gruplara ayrılan gençler; kurtuluş rotasının hikâye haritaları, deneyim noktaları, tanıtımı ve kullanımına yönelik 4 farklı proje hazırladı. Sunumları dinleyen Başkan Denizli, gençlerin yaratıcılığının ve ürettiği yeni fikirlerin kentin tarihsel mirasını geleceğe taşımak adına çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Kutlamalar Melikjoy konseriyle sona erdi

Çeşme'nin 104 yıllık kurtuluş mirası resmi törenler ve gençlerin projelerinin yanı sıra akşam düzenlenen müzik etkinliğiyle tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Melikjoy’un konserine katılan Çeşmeliler, kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşadı.