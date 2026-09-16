Son Mühür/ Beste Temel- Ege kıyıları, Türkiye’nin en köklü sportif balıkçılık maratonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 18’inci yaşını kutlayan Big Fish Türkiye 2026, 24-27 Eylül tarihleri arasında Çeşme’de oltaları denize sallayacak. 15 Eylül Salı akşamı Port Alaçatı Fahri’nin Yeri’nde düzenlenen renkli lansmanla basın karşısına çıkan organizasyon; spor, gastronomi ve sanatı aynı potada eriten yeni vizyonunu duyurdu. Yelve Urla Restoran Şefi Serkan Anavatan’ın imzasını taşıyan özel menü eşliğindeki gece, dev turnuvanın ilk ateşi oldu.

Avrupa’nın dev ekipleri Çeşme parkuruna iniyor

Bu yıl heyecanın boyutu yerel sınırları çoktan aşıyor. Türkiye ve Avrupa’nın farklı limanlarından demir alacak yaklaşık 50 tekne ile 200’e yakın usta sporcu Çeşme açıklarında amansız bir mücadeleye girişecek. İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan’dan gelecek en az 5 üst düzey uluslararası takım, Türk denizcilerle aynı kulvarda yarışacak. Yerli sporcular için bu durum, kendi evlerinde dünya çapında tecrübe edinme fırsatı demek.

Organizasyonun lideri ve başhakemi Ertuğrul İçingir, hedeflerini açık bir dille özetliyor. Hayalinin Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek olduğunu vurgulayan İçingir, son 20 yıldır sporculuktan organizatörlüğe uzanan yolculukta meşaleyi dev bir boyuta taşıdıklarını belirtti. Amaç; rekabeti büyütürken Türk balıkçıların ufkunu genişletmek. Denize ve rüzgara tutkun herkes 24-27 Eylül'de Çeşme’ye davetli.

Sadece tutmak yetmez: "Yakala-Bırak-Yaşat"

Big Fish Türkiye’yi klasik turnuvalardan ayıran en temel çizgi deniz ekosistemine gösterdiği hassasiyet. Etkinlik boyunca "Yakala-Bırak-Yaşat" felsefesi sıkı bir şekilde uygulanacak. Sporcular ihtiyaçları kadar balığı tuttuktan sonra, yakaladıkları diğer canlıları zarar vermeden maviliklere geri bırakacak. Sürdürülebilir balıkçılık bilinci bu yıl da yarışmanın ana omurgasını oluşturuyor. Denizi korumadan spor yapılamayacağının altı çiziliyor.

Michelin yıldızlı şefler ve Sanat Marina’da buluşuyor

Turnuva bu kez sadece teknelerin motor sesiyle çınlamayacak. Setur Çeşme Marina’nın ilk kez ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, kapsamlı bir yaşam festivaline dönüşüyor. Gastronomi sponsoru Taste of Türkiye önderliğinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye’nin en saygın restoranları turnuva alanında tadım seremonileri düzenleyecek. Marina sokaklarında ise deniz temalı özel sanat eserleri sergilenecek.

Organizasyon ortaklarından Celal Uysal da buluşmanın çok yönlü yapısına dikkat çekerek, amaçlarının Türkiye'de başlayan bu tutkuyu küresel bir markaya dönüştürmek olduğunu belirtti. Setur Çeşme Marina Müdürü Hakan Toker ise deniz çevresine yönelik farkındalık oluşturan bu dev buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duydukları heyecanı dile getirdi. Otokar, Korkmaz, Mormarin, Neta ve Foto gibi güçlü markaların sponsorluğunda gerçekleşecek maraton için artık geri sayım başladı. Çeşme’de oltalar takıldı, gözler 24 Eylül’de verilecek startta.