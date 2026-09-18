Son Mühür- Okulların açılmasıyla birlikte Çeşme Belediyesi çocukların eğitim hayatındaki ilk adımlarına destek olmak amacıyla ilçe genelinde ilkokula ilk kez başlayan öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini hayata geçirdi. “Okula Hoş Geldin” paketleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Paketlerde eğitim materyalleri yer aldı

Paket içeriğinde her öğrenci için defter, boya kalemleri, kuru boya, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, çizim şablonu, pastel boya ve boyama kitapları gibi eğitim materyalleri yer aldı.

Lal Denizli çocuklarla bir araya geldi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulunu ziyaret ederek ilkokula yeni başlayan çocuklarla bir araya geldi. Paketleri çocuklara hediye eden Denizlinin öğrencilere gönderdiği mesajda, “Her birinizin gözlerindeki merak ve öğrenme isteği, geleceğimiz için en büyük umut kaynağı. Bu yıl yeni bilgilerle tanışacağınız, arkadaşlıklar kuracağınız ve kendinizi daha da geliştireceğiniz bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu süreçte öğretmenleriniz, aileleriniz ve bizler sizi desteklemek için hep yanınızda olacağız” ifadelerine yer verdi.

Denizli, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“İlk kez okula başlayan çocuklarımıza ‘Okula Hoş Geldin’ paketlerimizi armağan ettik. Yeni başlangıçların, güzel arkadaşlıkların ve başarılarla dolu bir eğitim yolculuğunun ilk adımı olsun. Yolunuz açık, neşeniz hep bol olsun çocuklar.”