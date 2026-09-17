İzmir’in Çeşme ilçesinde belediyeye ait 5 arsa satışı için ihale düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüne göre düzenleneceği belirtilen ihale Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan bilgiye göre satışlar, ilgili mevzuat kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV)’den muaf tutulacak.

Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii, 3647 ada 13 parselde bulunan 587 metrekare arsa 30 milyon 500 bin TL, aynı mevkiideki 3647 ada 14 parselde bulunan 630 metrekare arsa ise 32 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Reisdere Mahallesi, Demirci Mevkii, 550 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 22 milyon 500 bin TL, Sakarya Mahallesi, Kalkamdere Mevkii, 658 metrekare arsa 26 milyon TL, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii, 726 metrekare arsa ise 35 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılacak.

Taşınmazların tamamının konut alanında olup ayrık nizam konumda olduğu da edinilen bilgiler arasında.

İhale 28 Eylül’de

Çeşme Belediyesi’ne ait 5 taşınmazın satış ihaleleri 28 Eylül 2026 tarihinde Çeşme Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.30’dan itibaren yapılacak. İhaleye katılacakların şartnameyi satın alması ve gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

