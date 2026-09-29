Son Mühür/ Beste Temel- İzmir basınının deneyimli isimlerinden, Urla ve Efes Selçuk belediyelerinde uzun yıllar basın danışmanlığı görevini sürdüren gazeteci Ahmet Çipli, 72 yaşında vefat etti.

Bir süredir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Çipli, memleketi Urla’da son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşı Hoca Ali Camii’nde helallik alındı

Ahmet Çipli için 29 Eylül 2026 Salı günü öğle vakti Urla Çarşı Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Çipli’nin cenazesi, dualar eşliğinde Urla Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Siyaset ve basın camiası tören de bir araya geldi

Cenaze törenine yerel yöneticiler ve basın camiası yoğun katılım gösterdi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel törende hazır bulundu.

Ayrıca eski Urla Belediye Başkanı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, geçmiş dönem İzmir milletvekilleri Türkan Miçooğulları, Musa Çam, Atila Sertel ve Kani Beko, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İzmirli gazeteciler ve merhumun yakınları acılı ailenin yanında oldu.

Yerel basında kurumsallaşmanın öncülerindendi

Urla Belediyesi Basın Bürosu’nun kuruluşunda görevli olan Ahmet Çipli, yerel yönetimlerde basın hizmetlerinin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağladı.

Meslek hayatı boyunca haber etiğinden taviz vermeyen ve basın emekçilerinin hakları için mücadele eden Çipli, İzmir yerel basınında iz bırakan isimler arasında yer aldı.