Son Mühür- İzmir Ticaret Odası’nda yaklaşan meslek grubu seçimleri öncesi balıkçılık sektöründen adaylık açıklaması geldi. Balıkçılık sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Anıl Balıkçılık’ın sahibi Mehmet Kasım Sağlam, Balıkçılık Meslek Grubu yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu.

“İzmir balıkçılıkta daha fazlasını yapabilir”

Sağlam, neden aday olduğunu anlatırken hedefinin oldukça net olduğunu söyledi. İzmir balıkçılığını büyütmek, sektörde yeni pazarlar açmak ve meslektaşlarının işlerini geliştirmek istediğini belirtti.

İzmir’in balıkçılık konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Sağlam, bu potansiyelin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Ticaret Odası’nda görev yapmanın bir makam değil, meslektaşların işlerinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan bir sorumluluk olduğundan bahseden Sağlam, bu anlayışla; sektörün ortak sorunlarına çözüm üretmek, yeni iş ve pazar fırsatlarının önünü açmak ve meslektaşların ticari gücünü artırmak için çalışmayı hedefliyor.

“40 yıllık tecrübeyi yeni fikirlerle buluşturmak istiyorum”

Balıkçılık sektöründe uzun yıllardır edindiği tecrübeyi yeni fikirlerle bir araya getirmek istediğini belirten Sağlam, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tecrübemizi geleceğin fırsatlarıyla buluşturmak, İzmir balıkçılığını büyütmek ve meslektaşlarımızın işine değer katmak için adayım.”