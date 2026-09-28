İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir gup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Lastik botta tespit edildiler

Edinilen bilgilere göre, Urla açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu, deniz üzerinde hareket halinde bulunan bir lastik botu fark etti.

Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle bottaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler

Denizden çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere götürüldü. İşlemleri tamamlanan 46 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.