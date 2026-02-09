Son Mühür/ Beste Temel - Urla’nın doğal değerlerini koruma kararlılığıyla Demircili Ada Koyu’nda bir araya gelen yurttaşlar, hurda geminin bölgede tutulmasına karşı tepkilerini güçlü şekilde dile getirdi. Bölgenin turizm, tarım ve temiz deniziyle anılan bir kimliğe sahip olduğu vurgulanırken, hurda metal ve ağır sanayi faaliyetlerinin bu yapıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

“Geldiği gibi gidecek”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin bulunduğu alandan bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Balkan, “Atamızın ‘Geldikleri gibi giderler’ sözü bu süreç için de geçerlidir. Bu hurda gemisi de geldiği gibi gidecek” ifadelerini kullandı. Urla Belediyesi ve çevre gönüllülerinin sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

Lisanslı tesis vurgusu

Demircili Ada Koyu’nda bulunan hurda geminin, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmadan bölgeden çıkarılarak Aliağa’daki lisanslı gemi söküm tesisine götürülmesi gerektiği vurgulandı. Koyda gemi sökümüne kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

“Doğaya ve gelecek nesillere sahip çıkacağız”

Demircili sahilinin tehdit altında olduğunu ifade eden Başkan Balkan, doğaya, denize ve gelecek nesillere sahip çıkma kararlılığını yineledi. Bu süreçte destek veren çevre gönüllülerine teşekkür eden Balkan, hurda gemi bölgeden kaldırılıncaya kadar her pazar günü saat 13.00’te Demircili Koyu’nda bir araya gelmeye devam edeceklerini açıkladı.