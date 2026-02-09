Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından turistik havalimanlarında uygulanan yüzde 50 oranındaki kış ve erken sezon indiriminin 31 Mayıs 2026’ya kadar uzatılması, sektör temsilcileri tarafından önemli bir destek olarak değerlendirildi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kararın Türkiye’nin fiyat-performans dengesini güçlendireceğini ifade etti.

“Mart–mayıs dönemi kırılgan”

Mehmet İşler, son yıllarda artan maliyetler ve küresel talep dalgalanmaları nedeniyle mart–mayıs döneminin sektör açısından kırılgan bir sürece dönüştüğüne dikkat çekti. Sektörün bu riskleri sahadan okuyarak aşmaya çalıştığını vurgulayan İşler, erken sezonu koruyacak adımların hayati önem taşıdığını kaydetti.

“Tam zamanında atılmış doğru bir adım”

DHMİ’nin 2026 ücret tarifesi kapsamında aldığı kararın, erken sezon için gerekli ve yerinde bir hamle olduğunu belirten İşler, uygulamanın özellikle charter ve tarifesiz uçuşların devamlılığı açısından kritik destek sunduğunu söyledi. Kararın, havayolları ve tur operatörlerinin planlama süreçlerine öngörülebilirlik kazandıracağını ifade etti.

Bakanlıklar arası koordinasyon vurgusu

İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında sağlanan koordinasyonun, indirimin sürdürülmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Kış sezonunun verimli değerlendirilmesi ve erken sezonun kaybedilmemesi hedefiyle atılan bu adımın, uçuş planlamalarından satış kanallarına kadar geniş bir etki alanı oluşturacağını kaydetti.

“Tamamlayıcı desteklerle güçlendirilmeli”

Yolcu hizmet bedelleri, terminal ve yer hizmetleri maliyetlerini kapsayan tamamlayıcı desteklerin önemine işaret eden İşler, bu adımların satış zincirinin tamamını güçlendireceğini söyledi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın tanıtım faaliyetlerinin de sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

Talep artırıcı politikalar çağrısı

Turizmcilerin hizmet kalitesinden ödün vermeden dengeli fiyat ve kârlılık politikalarıyla uluslararası rekabete devam ettiğini belirten İşler, kamu–özel sektör iş birliğiyle atılan bu tür adımların çoğalması gerektiğini vurguladı. İşler, erken sezonu güçlendirecek talep artırıcı ve satış odaklı politikaların sektörün direncini artıracağını kaydetti.