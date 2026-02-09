Son Mühür/Merve Turan- Ege Bölgesi bu gece soğuk bir sabaha uyandı. Aydın ve Manisa’da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerken, Kemalpaşa çevresinde de gece boyunca düşük sıcaklıklar etkili oldu. Bölge genelinde pus ve sisin görülmesi, sabah saatlerinde özellikle kuzey ve iç kesimlerde ulaşımda dikkat gerektiriyor. Meteoroloji yetkilileri, rüzgârın öğleden sonra orta kuvvette eseceğini, sağlık açısından ise ciddi bir risk beklenmediğini belirtiyor.

Bugün hava durumu

Kuzey Ege ve çevresinde, özellikle Edremit çevresinde kuzey-kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgârla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir’de en yüksek sıcaklık 17°C olacak.

Aydın’da gün boyu 18°C civarında seyredecek.

Manisa’da ise en yüksek sıcaklık 15°C olarak öngörülüyor.

Salı günü hava durumu

Salı günü için beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İzmir: 10° – 15°

Aydın: 10° – 17°

Manisa: 9° – 13°

Yağışlar ise özellikle kıyı kesimlerde hafif sağanak şeklinde görülecek, bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Çarşamba günü hava durumu

Çarşamba günü için tahmin edilen sıcaklıklar:

İzmir: 9° – 16°

Aydın: 9° – 17°

Manisa: 8° – 14°

İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde hafif sağanak yağış öngörülüyor, Manisa’da ise yağış beklenmiyor. Genel olarak bölge parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Pus ve sise dikkat!

İstanbul istikametine seyahat edecek vatandaşların, gece ve sabah saatlerinde pus ve hafif sis nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor. Öğleden sonra rüzgârın orta kuvvette esmesiyle özellikle kuzey Ege kıyılarında hava biraz daha serin hissedilecek.