Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi tarafından 40 gündür alacakları ödenmeyen belediye işçileri tüm birimlerde süresiz iş bıraktı. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Belediye Başkanı Duman ve tüm meclis üyelerinin gelinen son durumdan aynı derece suçlu olduklarını savundu.

"Tüm meclis üyeleri size karşı sorumlu, Sizin derdiğinize çare bulmak zorundalar"

Oluşan çöp dağları nedeniyle Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Buca, yine işçi eylemleri ile gündemin baş sırasına oturdu. Alacaklarının 40 günü aşkın süredir ödenmediğini ve belediye yetkililerinin verdiği sözleri tutmadığını belirten DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, tüm birimlerde süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını söyledi. Buca Belediye Sarayı önünde toplanan işçilere seslenen Yıldız, “Buca belediyesi artık başka bir mesele. Buca’daki sorunun çözümü buradaki tüm anlayışların sorunu. Bu belediyeyi yöneten belediye başkanından meclis üyesine kadar siyasi anlayışları, görüşleri ne olursa olsun hepsi aynı derecede suçlu. AK Parti'nin planladığı politikalar yüzünden belediyeler zorluklar çekebilir. Belediye yönetimleri de onlara karşı hamleler yapacak, çözümler çareler üretecek. Daha idare edilebilir, sistemi kurtaracak işçinin maaşlarını ödeyebilecek yeni çareler kurmak zorundalar. İçinizde her siyasi anlayıştan arkadaş var. Hepimizin ortak derdi ne ekmek. Siyaseti ne, ekmek siyaseti. Oy verdiğiniz başta belediye başkanı olmak üzere meclisteki tüm siyasi partilerin meclis üyeleri size karşı sorumlular sizin derdinize çare bulmak zorundalar. Sizin sorununuzu çözmek zorundalar. Onlara verdiğiniz oyların hakkını ödemek zorundalar” diye konuştu.

Çöp dağları oluşmaya başlayacak

Buca Belediyesi’nde çalışan iki bine yakın işi 9 Şubat tarihi itibariyle tüm birimlerde iş bıraktı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçiler de sabahın erken saatlerinden itibaren kart basıp işyerlerine gitmedi. İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da çok kısa bir sürede çöp dağlarının oluşması bekleniyor. Daha önceki eylemlerde oluşan görüntüler hakkında konuşan uzmanlar, çöp dağları insan sağlığı açısından önemli riskler barındırdığını ifade etmişlerdi.