İzmir’de Yerel Demokrasi Için Ortak Akıl Buluşması

Son Mühür/ Osman Günden - Yerel demokrasinin örgütlü toplumla güçleneceği yaklaşımıyla düzenlenen çalıştaya; kent konseyleri, merkezi ve yerel yönetimler, belediyeler, platformlar ve farklı alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 80 temsilci katıldı.

Yerel demokrasi ve kent hakları masada

Çalıştay kapsamında; yerel demokrasinin güçlendirilmesi, sivil toplumun yerel karar alma süreçlerindeki yeri, kent ve kentli hakları ile talep eden yurttaşlar ile yerel ve merkezi yönetimler arasındaki ilişki biçimleri değerlendirildi. Programda ayrıca bireyler, topluluklar ve sivil örgütler arasındaki iş birliği olanakları ile bu ilişkilerde yaşanan tıkanıklıklar tartışıldı.

Amaç: Kalıcı ve sürdürülebilir iş birliği

Çalıştay ile merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, platformlar ve kent konseyleri arasında daha güçlü ve sürdürülebilir iş birliği yollarının tanımlanması hedeflendi. Kurumsal, yönetsel ve savunuculuk alanlarında öne çıkan ihtiyaçların birlikte görünür kılınması ve hak temelli, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirecek işleyen bir koordinasyon modelinin geliştirilmesi amaçlandı.

Topaç: Örgütlü toplum olmadan yerel demokrasi olmaz

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, yerel demokrasinin yalnızca yönetsel mekanizmalarla değil, kentte yaşayanların örgütlü biçimde söz ve karar süreçlerine katılımıyla anlam kazandığını ifade etti. Kent konseyleri ve sivil toplumun bu katılımın en önemli zeminini oluşturduğunu vurguladı.

Oturumlar uzman moderatörlerle yürütülüyor

Çalıştay oturumlarının moderasyonu sosyolog Burcu Önenç, strateji geliştirme ve iletişim uzmanı Oya Demir ile yüksek mühendis Ümit Yardım tarafından gerçekleştiriliyor. Kent hakkının bireysel değil, kolektif bir hak olduğunun vurgulandığı çalıştayda, kentin birlikte düşünülen ve savunulan ortak bir yaşam alanı olduğu yaklaşımı öne çıktı.

Çalıştay bildirisi kamuoyuna açıklanacak

Çalıştay sonunda hazırlanacak bildirinin, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.