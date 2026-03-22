Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Urla Demircili Sahili’nde izinsiz şekilde sökülmeye başlanan “Gökbey” isimli gemiyle ilgili açıklama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu sorumlu firmaya 2 milyon 346 bin TL idari para cezası kesildiğini belirten Aksoy, sürecin yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

BAKANLIK EKİPLERİ TESPİT ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Urla’nın Demircili Sahili’nde izinsiz gemi sökümü girişimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Konunun geçmişini hatırlatan Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimlerde, su tankeri tipindeki “Gökbey” isimli geminin karaya yanaştırılarak söküm işlemine başlandığının tespit edildiğini belirtti.

Yapılan incelemeler sonucunda izinsiz gemi sökümü yapan firmaya 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandığını ifade eden Aksoy, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

“DOĞAL SİT ALANINDA KABUL EDİLEMEZ GİRİŞİM”

Demircili Sahili’nin doğal SİT alanı statüsünde olduğunu hatırlatan Aksoy, bölgede gerçekleştirilen yasa dışı girişimin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aksoy, “Doğal SİT alanı statüsündeki koyda gerçekleştirilen bu yasa dışı girişim asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIN TEPKİSİ HAKLI”

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının konuya ilişkin çağrı ve eylemlerinin haklı bir talebin dile getirilmesi olduğunu belirten Aksoy, çevrenin korunması konusunda toplumun gösterdiği hassasiyetin önemli olduğunu söyledi. Aksoy, AK Parti İzmir Milletvekilleri, ilçe teşkilatı ve yerel yöneticilerin de konuyla ilgili süreci yakından takip ettiğini dile getirerek, “Bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet bundan sonra da devam edecek. Sürecin yakın takipçisi olacağız” dedi.

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Konunun şu anda yargı aşamasında olduğunu belirten Aksoy, bu ay sonunda görülecek duruşmada mahkemenin kararını vermesinin beklendiğini ifade etti. Aksoy, “Geminin tasfiye edilmesini ve bölgenin bu yükten kurtulmasını sağlayacak bir kararın çıkması kamuoyunun vicdanını da rahatlatacaktır” dedi.

“CENNET KOYUN KURTULMASI İÇİN TAKİPTEYİM”

Aksoy açıklamasının sonunda Demircili Koyu’nun korunması için süreci yakından izlemeye devam edeceğini belirterek, “Bu cennet koyun bu yükten bir an önce kurtulması için elimden geleni yapacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerini kullandı.