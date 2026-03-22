Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın öncülüğünde, 21 Mart Bahar Bayramı İzmir’de ilk kez coşkuyla kutlandı. Türk devletlerinin kültürlerinin tanıtıldığı etkinlikte, geleneksel müzikler, danslar, gastronomi ve daha pek çok renkli etkinlik ile katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Kutlama programında konuşan Başkan Tugay, tüm dünyaya barış çağrısında bulunarak, “Bizler, dünyada düşmanlığı, savaşı değil, dostluğu, kardeşliği ve barışı egemen kılmalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nde verdiği söz doğrultusunda, 21 Mart Bahar Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlandı. TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan gibi pek çok kültürü bir araya getirdi. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen kutlamalar, kentin yeni yeşil etkinlik alanı Zeytin Sahne’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, TÜRKSOY Türkmenistan Temsilcisi Lachin Ovezgeldiyeva, Türk ülkelerinin temsilcileri, dernekler, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Türk kültürünün zenginliği Kültürpark'ta bir araya geldi

Etkinlik alanında, katılımcı ülkeler ve dernekler, kendi kültürlerini tanıtan stantlar açarak ziyaretçilere yöresel lezzetler, geleneksel kıyafetler, tanıtım broşürleri ve hediyelik eşyalar sundu. Başkan Dr. Cemil Tugay, etkinlik öncesinde protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek her bir ülkenin temsilcilerinden kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Kazakistan standında Başkan Tugay’a, geleneksel Türk enstrümanı dombra ile İzmir Marşı çalındı. Türklerin sofra geleneği ve paylaşma kültürünü yansıtmak amacıyla etkinlikte pamuk şeker, İzmir lokması, Kazak pişisi (Baursaki) ve Özbek pilavı dağıtıldı. Başkan Tugay, ayrıca Sıddı Zübeyde Atan Bülbül küratörlüğünde hazırlanan "Zaman Ötesi İmgeler" sergisini de gezdi, kültürel mirasın görsel yansımalarına hayran kaldı.

“Herkes bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlamalı”

İzmir’in ilk Bahar Bayramı’nın açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, duygusal bir konuşma ile bayramın anlamını vurguladı. "Hayatım boyunca barışa ve kardeşliğe inandım. Milletimizin güzelliğine, iyiliğine ve büyüklüğüne inandım" diyerek, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar’daki kardeşlerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarını dile getirdi. Başkan Tugay, "Nevruz, binlerce yıldır Türklerin kutladığı bir bayram. Ne yazık ki Sovyetler Birliği döneminde bu bayramın kutlanması yasaklandı ve kültürel bağlar zamanla zayıfladı. Ancak Nevruz, coşkuyla ve özel bir şekilde kutlanması gereken bir bayramdır. Türk halkı, İzmirliler ve herkes, bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlamalı ve unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

“Farklı devletler olabiliriz ama aynı ulusuz”

Başkan Dr. Cemil Tugay, 21 Mart Bahar Bayramı’ndaki konuşmasında tüm dünyaya barış çağrısında bulundu. "21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu bir gündür. Binlerce yıldır baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Baharı karşılamaktan daha güzel ne olabilir ki?" diyerek, baharın getirdiği coşku ve doğanın uyanışıyla insanların el birliğiyle yaşadığı güzellikleri anlattı. Başkan Tugay, "Barış her zaman savunduğumuz bir değer oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü barışa inandığı için söyledi ve bizlere bu mirası bıraktı. Bizler, dünyada düşmanlık, savaşı değil, dostluğu, kardeşliği ve barışı egemen kılmalıyız" dedi. Tugay, "Farklı devletler olabiliriz, ancak aynı ulusuz. Bu ulusun bütün mensuplarını tüm sevgimle ve saygımla kucaklıyorum" diyerek, dayanışma ve kardeşlik içinde bir dünya için güçlü bir mesaj verdi.

“Her sene daha kalabalık buradayız”

Eski lunapark alanından dönüştürülerek hazırlanan etkinlik alanının ilk etkinliği olarak Bahar Bayramı’nı kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tugay, “Bugün bu alanda ilk etkinliğimiz. Buraya gelen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramımız ve Nevruz, çifte bayramımız kutlu olsun. Her sene buradayız. Her sene daha büyük, daha kalabalık biz buradayız. Bu bayramı kutlamayı yıllar boyunca devam edeceğiz. Bir gün '2026 yılında İzmir’de başladı' diyecekler. Sizler de bugünlere şahitlik ettiniz” ifadelerini kullandı.

Memmedov: Bayramımız kutlu olsun

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Nevruz’un binlerce yıldır kutlanan ortak bir bayram olduğunu vurgulayarak, "Bugün gece ile gündüzün eşit olduğu bir gündür. Bundan sonra gündüzler daha da uzayacak ve sıcaklık artacaktır. Bu, yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen bir bayramdır. İnsanların ekmeklerini paylaştığı, küslerin barıştığı, konukseverliğin ön planda olduğu bir bayramdır. Bu bayram, bizi birleştiren, tarihimize ve köklerimize bağlayan bir değerdir. İzmir’de ilk kez kutlanıyor olsa da, eminim ki her yıl burada kutlanmaya devam edecektir ve biz her yıl sizinle olacağız. Buranın güzelliği, dedelerimizin torunları hep birlikte burada. Her birimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Ovezgeldiyeva: Nevruz tüm insanlığın ortak değeridir

Lachin Ovezgeldiyeva, etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Cemil Tugay’a anlamlı etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, "Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan katkılar son derece kıymetlidir," dedi. Ovezgeldiyeva, Nevruz’un sadece eski takvimlere göre yeni yılın başlangıcı olmanın ötesinde, doğanın yeniden uyanışını, hayatın tazelenişini, barışı ve kardeşliği simgelediğini vurguladı. "Yüzyıllar boyunca Türk dünyasının zengin kültüründe önemli bir yere sahip olan bu kadim bayram, dostluk, dayanışma ve paylaşma değerlerini nesilden nesile aktarmıştır. Nevruz sadece belirli bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Bu bayram, ortak tarihimizin, köklü geleneklerimizin ve müşterek kimliğimizin en güçlü tezahürlerinden biridir" dedi.

Demirler dövüldü, buğday çimlendi, yumurtalar tokuştu bahar geldi

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay’a TÜRKSOY temsilcileri teşekkür plaketi verdi. Ardından Başkan Tugay ve Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov, semeni adı verilen buğday çimlendirme etkinliğiyle baharı karşıladı, bereketin sembolü yumurtalar tokuşturuldu. Ardından Ergenekon’dan çıkışı sembolize eden demir dövme etkinliğine geçildi. Başkan Tugay ve protokol elden ele çekiçleri aktararak demir dövdü.

Nevruz ateşi yandı dilekler dilendi

Program, Nevruz’un en önemli sembollerinden biri olan ateşten atlama etkinliği ile devam etti. Başkan Dr. Cemil Tugay ve tüm konuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kontrollü olarak hazırlanan ateşin üzerinden dilek dileyerek atladı. Bu geleneksel ritüel, baharın gelişini simgelerken katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Başkan Tugay, etkinlik alanında 7’den 70’e katılan misafirlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Türk devletlerinden müzik şöleni

Bahar Bayramı’nın coşkusu, sahneye çıkan müzik ve dans gösterileriyle zirveye ulaştı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenci ve dans grupları yöresel performanslarıyla büyük beğeni topladı. Azerbaycanlı sanatçı Çinare, Özbek asıllı pop sanatçısı Şahsenem ve Türkiye’den Tual Grubu’nun konserleriyle etkinlik renklendi. Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oldu.