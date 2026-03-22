Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimden sanata, istihdamdan gönüllülüğe kadar birçok alanda aktif rol almasını sağlayan projeleri hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik dostu politikaları her geçen gün daha da genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından öğrenciler ve gençler adına önemli projeler hayata geçirildi. Gençleri yalnızca hizmet alan bireyler değil, kentin üretim ve karar süreçlerinin aktif öznesi olarak konumlandıran Büyükşehir Belediyesi, istihdamdan gönüllülük çalışmalarına kadar çok yönlü projeler yürütüyor.

Stüdyo Kültürpark

Başkan Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı sırasında hayata geçirdiği ve genç müzisyenlere profesyonel üretim alanı sunan ses stüdyosu uygulaması “Stüdyo Kültürpark” adıyla aralık ayında tüm İzmirli gençler için hizmete alındı. Yaklaşık 260 metrekarelik alanda kurulan teknik donanıma sahip stüdyo; kayıt odası, prova alanı, mix odası ve profesyonel ses ekipmanlarıyla gençlerin ücretsiz şekilde müzik üretimi yapabilmesine olanak sağlıyor.

Kariyer çalışmaları yapılıyor

Gençlerin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “İzmir Seninle” programı da dikkat çekiyor. Bilim Virüsü iş birliğiyle yapılan program, 22–28 yaş arası eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlere yönelik dört aşamalı bir model sundu. Eğitim programları, yapay zekâ destekli mülakat simülasyonları, mentörlük çalışmaları ve iş ağı buluşmalarıyla gençlerin iş hayatına hazırlanması hedeflendi. Program kapsamında 80 mentör ile 115 genç bir araya geldi.

Yerel Gençlik Politikası Belgesi

Hak temelli gençlik politikaları kapsamında ise Gençlik Örgütleri Forumu iş birliğiyle Yerel Gençlik Politikası Programı yürütülüyor. İhtiyaç analizleri, savunuculuk çalışmaları ve 14 Şubat 2026’da düzenlenen Yerel Gençlik Forumu’nun çıktıları doğrultusunda kısa sürede “Yerel Gençlik Politikası Belgesi”nin yayımlanması planlanıyor.

Karşıyaka’daki hizmet İzmir’e yayılıyor

Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi de, yaklaşık 300 metrekarelik kullanım alanıyla gençlere eğitim, sosyalleşme ve ortak üretim imkânı sunuyor. İki yılda Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Programı’na katılan 14 öğrenciden 12’si üniversitelerin konservatuvar ve müzik bölümlerine yerleşerek yaklaşık yüzde 85 başarı oranı elde etti. Bağlama, davul, elektro gitar, klasik gitar ve piyano eğitimlerinin yanı sıra Genç İzmir Pop Orkestrası çalışmaları da yürütülüyor.

Tiyatro alanındaki çalışmalar kapsamında 154 başvuru arasından seçilen gençlerle Genç İzmir Tiyatro Topluluğu oluşturuldu. Topluluk tarafından “Deli Bayramı” ve “Şulibuli” adlı oyunlar sahnelenirken, 2025–2026 sezonunda üç yeni oyunun İzmirliler ile buluşturulması planlanıyor. Kadifekale ve çevresindeki mahalleleri kapsayan “Tiyatronun Kalesi” projesi kapsamında ise tiyatro eğitimi alan 45 genç, mayıs ayında sahne alacak.

Hayatın her alanında gençlere destek

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeler arasında yer alan “Mahallede Dayanışma Var” projesi ise Çiğli Balatçık ile Bayraklı Doğançay, Onur ve Yamanlar mahallelerinde yürütülüyor. Proje kapsamında 68 aile, 106 çocuk ve 159 gönüllü bir araya gelerek çocukların sosyal gelişimini destekleyen çalışmalar gerçekleştiriyor. Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Kitap Köprüsü” projesi ise 6–14 yaş arası çocukları gönüllü gençlerle buluşturarak etkileşimli okuma programları düzenliyor. Dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla Arduino, yapay zekâ, dijital tasarım, girişimcilik ve no-code teknolojileri gibi alanlarda eğitimler verildi. Ayrıca İngilizce Konuşma Kulüpleri aracılığıyla 15–30 yaş arası yaklaşık 500 genç yabancı dil pratiği yapma fırsatı buldu. Doğa ve kültür faaliyetleri de gençlerden yoğun ilgi gördü. Farklı rotalarda düzenlenen doğa yürüyüşlerine 521 genç katılırken, kültürel geziler kapsamında 446 lise öğrencisi müze ziyaretlerine katıldı, yaklaşık 2 bin genç kültür turlarında yer aldı.

Kültürel geziler de ihmal edilmiyor

“Genç Adım İzmir” programı kapsamında ise 70 üniversite öğrencisi kenti yakından tanıma fırsatı buldu. Öte yandan ekonomik koşullar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik destekler de sürüyor. Örnekköy Sosyal Tesisi’nde oluşturulan 72 kişi kapasiteli yaşam alanında üniversitede okuyan kız öğrencilere güvenli barınma ve iki öğün yemek imkânı sunuluyor. 2024–2026 döneminde yürütülen çalışmalar kapsamında 3 binden fazla genç kültürel gezilere katılırken, yüzlerce genç sanat, eğitim ve gönüllülük programlarında yer aldı. Yeni dönemde ise Ritim Festivali, Gençlerin Şehri Programı, COP Youth İzmir İklim Zirvesi ve Yerel Gençlik Politikası Belgesi’nin yayımlanması gibi projelerle gençlerin kent yaşamındaki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.