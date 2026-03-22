Son Mühür- Karabağlar Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü “Masal Çarşambaları” etkinliği, 17 yıldır çocukları kitap ve masalların büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Bugüne kadar binlerce çocuk, etkinlikler sayesinde hem hayal gücünü geliştirdi hem de okuma ve yorumlama becerilerini güçlendirdi.

Kütüphanede Masal Keyfi

Çalıkuşu Mahallesi Kilimtepe Parkı’ndaki Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen buluşmalarda çocuklar, masal okuma, tartışma, yorumlama ve çözüm üretme aktiviteleriyle eğlenirken öğreniyor. Masal Çarşambaları, yıllar boyunca ilkokul çağındaki birçok öğrencinin dünyaya bakışını olumlu etkiledi.

“İzmir’in Hazineleri” ile Eğlenceli Yolculuk

Son etkinlikte minikler, Feray Ünal’ın “İzmir’in Hazineleri” kitabıyla keyifli bir yolculuğa çıktı. Çocuklar masallar eşliğinde kurdukları hayalleri paylaştı ve merak ettikleri soruları yazara yöneltti. Kütüphane, neşeli ve renkli bir ortama dönüştü.

Başkan Kınay: “Çocuklarımızın Gelişimine Katkı Sağlıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Masal Çarşambaları’nın çocukların hayal gücü, düşünme ve ifade yeteneklerini geliştirdiğini belirterek, “Amacımız çocuklarımızın okuma, anlama ve kendini ifade etme becerilerini güçlendirmek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sonrası Başkan Kınay ve yazar Feray Ünal, çocuklarla sohbet ederek kitaplara dair görüşlerini dinledi.