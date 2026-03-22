Her yaştan vatandaşa dokunan hizmetleriyle öne çıkan Karşıyaka Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde üç gün süren özel bir program düzenledi. ‘Zamansız değerler’ temasıyla yapılan etkinliklerde, merkez üyeleri ve 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri yeteneklerini sergileyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Çeşitli Etkinliklerle Dolu Üç Gün

Programın ilk günü, ‘Anadolu’dan Esintiler’ halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından düzenlenen ‘Anılarla Kırmızı Halıda Çınarların Zamansız Şıklığı’ başlıklı retro defile izleyicileri geçmişe götürdü. İlk gün etkinlikleri, 70’ler temalı retro dans buluşmasıyla sona erdi.

İkinci gün ise kuşaklar arası bağı güçlendiren ‘Altın Zihinler Arenada’ bilgi yarışması ve heyecan dolu ‘Altın Yıllar Bocce Kupası Maçı’ ile devam etti. Katılımcılar hem zihinsel hem de fiziksel aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

Kutlamaların son gününde 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen ‘Kurtuluşun Kahramanları’ drama gösterisi ve ‘Anadolu’nun Ritmi’ bendir performansı büyük beğeni topladı. Program, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan geleneksel bayramlaşma töreni ile sona erdi.

Kuşaklar Arası Dayanışma Vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimizin her an yanında olmaya özen gösteriyoruz. Zamansız değerler temalı etkinliklerimizle bilge çınarlarımızın dolu dolu zaman geçirmesini istedik. Üç gün süren programda hem geçmişin zarafetini yad ettik hem de kuşaklar arası bağı güçlendirdik. 3. Yaş Üniversitemizin performansları ve spor müsabakaları, hayatın her döneminde üretken olmanın en güzel örneği oldu. Tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, aktif ve uzun ömürler diliyorum” dedi.