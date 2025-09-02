Son Mühür/ Osman Günden - Urla Belediyesi, tarım arazilerini boş bırakmamak ve çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak için desteklerini sürdürüyor. İlçenin kırsal mahallelerinde üretim yapmak isteyen 124 çiftçiye, bu yıl toplam 50 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sağlanıyor.

Kırsalda üretim destekleniyor

İlk etapta brokoli, pırasa ve lahana fideleri üreticilere ulaştırıldı. İkinci etapta ise rezene, kereviz, karnabahar ve marul fidelerinin dağıtımı yapılacak. Her üretici, yaklaşık bir dönüm alanda üretim yaparak hem gelirini artıracak hem de ilçenin tarımsal üretimine katkı sunacak.

Başkan Balkan: “tarım bizim için vazgeçilmezdir”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, tarımsal faaliyetlerin ilçenin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayarak, “Üreticimizin alın terini desteklemek ve emeğinin karşılığını almasına katkı sağlamak istiyoruz. Tarım bizim için bir seçenek değil, vazgeçilmezdir. Kış ayı öncesinde çiftçimize 50 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtmaya başladık. Her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.