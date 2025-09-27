Son Mühür- İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi, yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri, 26 saattir elektrik verilemediğini ve hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"ETLER ÇÖPE GİTTİ, ÇOCUKLAR DERS ÇALIŞAMIYOR"

Mahalle sakinlerinden Çimen Gelişen, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Herkes sokakta, bütün etlerini çöpe götürdü. Bu bir rezalet. 26 saattir elektrik kesik. Çoğu kişi geceyi otellerde geçirdi. Biz de otele kalmaya gidiyoruz. Etler bozuldu, çocuklar ders çalışamıyor. Bu kabul edilemez.”

MARKETLERDE ÜRÜNLER ERİDİ, SULAR DA KESİLDİ

Elektrik kesintisi sadece evleri değil, bakkalları ve küçük esnafı da etkiledi. Soğutucuların çalışmaması nedeniyle birçok ürünün eridiği, bozulduğu ve çöpe atıldığı bildirildi. Ayrıca bölgede elektrik pompaları çalışmadığı için su kesintileri de yaşanıyor. Mahalleli, hem susuz hem de ışıksız kaldıklarını ifade etti.

GEDİZ ELEKTRİK’E ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Vatandaşlar, kesintiyle ilgili bilgi almak için Gediz Elektrik’in müşteri hizmetlerini aradıklarını, ancak sistemin sürekli otomatik yanıt verdiğini ve gerçek bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, bilgilendirme yapılmamasına da tepki gösterdi.