Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına katılan SÜGEP Academy Başkanı Umut Dilsiz ve SÜGEP Gençlik Lideri Alp Ceryan, akıllı kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Alp Ceryan SÜGEP'e katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

"14 yaşındayım. Gelişim Koleji'nde okuyorum. Geçen sene Türkçe öğretmenimin yönlendirmesi ile SÜGEP ile tanıştım. Kendisi de öğrencilerle Eğitim almış ve kesin katılmalısın senin vizyonuna uygun olduğunu söyledi. Umut hocamla tanıştım 8 hafta eğitim aldım ve arkadaşlarımla projeyi hazırladık. Karbon ayak izlerini nasıl azaltırız? üzerine konuşurken Akıllı Kentsel Dönüşüm fikri ortaya çıktı. Ankara'ya gittik.

Türkiye Müteahhitler Birliği merkez binasını gördük. Örnek bina olarak belirledik. Bu bina fotovoltaik bir bina kendi enerjisini üretiyor. Yağmur sularını toplayıp, suyu biriktiriyor. Havayı alıp, labirentlerden geçirerek ısıtıyor. Elde edilen elektrik hem evde hem de otoparkta araç sarjında kullanılıyor. Binayı en ince ayrıntısına kadar gezdirdiler. Çok hoşumuza gitti... 2035 Net 0 hedefimize uygun olarak kentsel dönüşümde yapılacak binaların bu şekilde olması için bir yasa çıkması konusunda projeyi oluşturduktan sonra meclise gittik. Çevre komisyonu üyesi milletvekillerine sunum yaptık. Bizi çok iyi ağırladılar. Ankara Milletvekili Deniz Demir konu ile ilgili bir yasa teklifi hazırladı. Çok yakında genel kurulda konuşulacak. Kamuoyu oluşturmak için açılan imza sayısı 10 bini geçti."

İzmir'e yakışır!

Umut Dilsiz herkesin bu binayı görmesi gerektiğini belirtti.

"Bu bina sayesinde elektrik, şu, ısıtma, yakıt gibi harcamalardan kurtulacaklar. Bu sayede aile başı yaklaşık 12 bin TL tasarruf demek. Konak'ta yapılacak İzmir Büyükşehir Belediye binası böyle yapılırsa İzmir'in öncü şehir olduğu bir kere daha ispatlanmış olur.

Geleceğe umutla bakıyoruz...

SÜGEP Academy öğrencilerinin bir projesi de Nisan ayında Paris'e davet edildi. Orada deniz suyunun biyolojik şekilde arıtarak tarımda sulama için kullanılması projesini anlatarak ülkemizi temsil edecekler. 14-15 yaşlarında çocukların böylesi proje üretme leri ve iki dilde sunum yapmaları bizleri gelecek için umutlandırıyor.