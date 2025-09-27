Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe kongre süreci tüm hızıyla sürüyor. Bugün Bergama, Çeşme ve Menderes ilçelerinde delegeler sandık başına giderek yeni ilçe başkanlarını belirlemek için oy kullandı.

BERGAMA'DA DURMAZ GÜVEN TAZELEDİ

Bergama’da mevcut ilçe başkanı İsmail Durmaz tek aday olarak seçime girdi. Delegelerin desteğini alan Durmaz, kongrede güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.

ÇEŞME'DE İKİ ADAYLI YARIŞ VARDI

Çeşme’de ise çift adaylı bir yarış yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları yeniden aday olmazken, kongrede Nadire Erol ve Dolunay Onur başkanlık için yarıştı. Dolunay Onur 135 oy ile başkan seçildi. Diğer aday Nadire Erol 65 oy aldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli il delegesi seçildi.

MENDERES'TE KAZANAN IŞIK!

Menderes’te mevcut ilçe başkanı Ersin Gür’ün karşısına Mehmet Emin Işık çıktı. İki aday arasında kıyasıya geçen yarışta delegelerin tercihi Mehmet Emin Işık oldu.

BELEDİYE BAŞKANI DELEGE SEÇİLEMEDİ

Öte yandan Menderes'te Belediye Başkanı İlkay Çiçek il delegesi seçilemedi.