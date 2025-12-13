Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında kentte faaliyet gösteren kooperatifleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinde önemli bir rol üstlenen kooperatifler, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde buluşacak.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak

Etkinlikler kapsamında İzmir’in farklı ilçelerinden gelen kooperatif üyeleri Alsancak’ta toplanacak. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda halk oyunları gösterileri ve konuşmalar yer alacak. Dünya Kooperatifçilik Günü kutlamalarının ardından üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve traktörler eşliğinde kortej yürüyüşüne geçecek.

Traktörlü Kortej Kültürpark’ta sona erecek

Kutlamaların ardından düzenlenecek yürüyüş, Vasıf Çınar Bulvarı üzerinden ilerleyerek Lozan Kapısı’ndan Kültürpark’a ulaşacak. Traktörlerin de yer alacağı kortejle, kooperatifçilik vurgusu kent merkezinde görünür kılınacak.

Kooperatifçilik buluşmaları 19 Aralık’ta

21 Aralık programı öncesinde, 19 Aralık Cuma günü İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde “İzmir Kooperatifçilik Buluşmaları” düzenlenecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2025 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmesi doğrultusunda, “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” temasıyla gerçekleştirilecek buluşmada akademisyenler, uzmanlar ve farklı paydaşlar bir araya gelecek.

Dört başlıkta panel programı

İzmir Kooperatifçilik Buluşmaları kapsamında dört ayrı panel düzenlenecek. Programda, “Uluslararası Kooperatifler Yılında Kooperatifçiliğin Vizyonu”, “Yeni Nesil Kooperatifçilik Yaklaşımları”, “Kooperatifçiliğin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” ve “İzmir’in Kooperatifçilik Birikimi ve Gelecek Perspektifi” başlıkları ele alınacak. Etkinliklerde kooperatifçiliğin mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılacak.