İzmir’de suçla mücadelede teknolojinin sunduğu imkanlar etkin biçimde kullanılıyor. Yapay zeka destekli yazılımlar ve gelişmiş görüntü inceleme sistemleriyle donatılan Suç Analiz Merkezi, kent genelindeki asayiş olaylarının aydınlatılmasında kritik bir görev üstleniyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Suç Analiz Büro Amirliği çatısı altında 2024 yılında faaliyete geçirilen merkez, 75 kişilik uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde görevli personelin bir kısmı olayların yaşandığı bölgelerdeki kamera kayıtlarını detaylı biçimde incelerken, diğer ekipler bilgisayar ortamında elde edilen verileri analiz ediyor.

Kapsamlı tespitler yapılıyor

Yüz tanıma, görüntü iyileştirme ve inceleme programlarıyla donatılan, emniyet içinde “teknoloji üssü” olarak anılan merkezde; cinayet, kasten yaralama, gasp, hırsızlık ve aranan şahısların tespiti gibi birçok olayda dijital izler titizlikle takip ediliyor. Polis ekiplerinden gelen ilk saha bilgileri, kamera görüntüleri, şüphelilerin araçları, hareketleri ve HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek kapsamlı tespitler yapılıyor. Milyonlarca kayıt üzerinden gerçekleştirilen taramalar sayesinde şüpheli profilleri kısa sürede ortaya çıkarılıyor.

Düşük çözünürlüklü ya da karanlık görüntülerin netleştirilmesine imkan tanıyan yapay zeka tabanlı yazılımlar, delil niteliğindeki kayıtların en sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede olaylar; yer, zaman, işleniş biçimi ve şüpheli bağlantılarıyla birlikte analiz edilerek aydınlatılıyor.

“Derinlemesine bir analiz çalışması yapıyoruz”

Suç Analiz Büro Amiri Zeki Kul, kentte meydana gelen ve birimlerine intikal eden olaylarla ilgili kapsamlı bir analiz süreci yürüttüklerini belirtti. Sahadaki polis ekipleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Kul, şunları söyledi: "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik derinlemesine bir analiz çalışması yapıyoruz. Sadece şüpheli ya da yanında bulunan kişi üzerine değil arka planda bunu organize eden, finanse eden, suça bir şekilde yardım etmek suretiyle iştiraki bulunan herkesin tespitini yaparak daha fazla kişinin mağdur olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz."

‘Yapay zeka ile minimum sürede inceleme’

Merkezin bu yılki faaliyetlerine de değinen Kul, önem arz eden 2 binden fazla olayda analiz çalışması gerçekleştirdiklerini aktardı. Yapay zeka destekli yazılımların süreci hızlandırdığına dikkat çeken Kul, şu ifadeleri kullandı: "Yine bu yıl 980 olayda görüntü inceleme, analiz raporları düzenlendi ve olayların aydınlanması sağlandı. Zaman zaman görüntü inceleme için 200-300 farklı kameradan toplanan yüzlerce saatlik görüntü olabiliyor. Bunların incelenmesi için yine yapay zekanın imkanlarından faydalanarak, görüntü inceleme programları kullanarak bu süreleri minimum düzeylere indirip hızla incelemeler yapıyoruz. Yine Suç Analiz Merkezimizin yapmış olduğu işlerden bir tanesi de ilimizin hangi bölgesinde, hangi saat aralığında, hangi olayların daha fazla daha sıklıkla meydana geldiğini tespit edilmesi ve ilimizde uygulanacak tüm asayiş uygulamaların planlamasını bu verilere dayanarak, analiz yöntemlerinin kullanılmasıyla oluşturulmasını sağlıyoruz."