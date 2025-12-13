Son Mühür- İzmir’in Buca ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara kuaförlük ve sosyal destek hizmetleri sunan Çınar Buluşma Noktası’nda randevu sistemi çöktü.

8 Aralık 2025 itibarıyla sistem üzerinden randevu alınamadığı, daha önce verilen randevuların ise iptal edilmeye başlandığı öne sürüldü. Yaşanan aksaklık, hizmetten yararlanan emeklilerin tepkisine neden oldu.

Randevular iptal ediliyor, hizmete erişim durdu

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Çınar Buluşma Noktası’nın randevu sistemi üzerinden işlem yapılamıyor.

Vatandaşlar, hem yeni randevu alamadıklarını hem de daha önce oluşturulan randevuların gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini belirtiyor.

Bu durum, kuaförlük ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanan çok sayıda emeklinin mağduriyet yaşamasına yol açtı.

Köşkten prefabrik yapıya taşınma tepkileri artırmıştı

Buca’da emeklilerin sosyal yaşamda buluşma noktası olan Ernest Balladur Köşkü, 24 Ocak 2024 tarihinde dönemin Buca Belediye Başkanı Erhan Kılınç tarafından “ATA Evi” adıyla hizmete açılmıştı.

Merkezin, 60 yaş üstü Bucalılara sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında destek sunacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak yeni dönemde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yönetimiyle birlikte ATA Evi köşkten çıkarılarak prefabrik bir yapıya taşındı. Bu karar, o dönemde de bazı vatandaşların tepkisini çekmişti.

“Soğukta saatlerce bekliyoruz”

Taşınma sonrası koşulların kötüleştiğini ifade eden emekliler, prefabrik yapının hem fiziki şartlarının yetersiz olduğunu hem de içeri girişlerde sorun yaşandığını dile getiriyor.

Vatandaşlar, soğuk havalarda uzun süre dışarıda beklediklerini, kimi zaman içeri bile alınmadıklarını söylüyor.

Haftalar sonrasına verilen randevuların artık tamamen iptal edilmeye başlanması ise tepkileri daha da artırdı.

Randevu krizinin ardından eleştiriler büyüdü

ATA Evi’nin köşkten taşınmasının ardından şimdi de randevu sisteminin çökmesi, emekliler arasında “hizmetlerin aksadığı” ve sosyal belediyecilik anlayışının geriye gittiği yönünde eleştirilere neden oldu. Bazı emekliler, Görkem Duman yönetimiyle birlikte Buca’da kendilerini dışlanmış hissettiklerini dile getirdi.

Emekliler belediyeden açıklama bekliyor

Randevuların iptal edilmesi ve sistemin çalışmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten Buca’daki emekliler, sorunun ne zaman çözüleceğine dair belediyeden net bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar, hem randevu sisteminin yeniden aktif hale getirilmesini hem de sosyal hizmetlerin eski standartlarına kavuşturulmasını talep ediyor.

Belediyeden henüz resmi açıklama yapılmadı

Çınar Buluşma Noktası’nda yaşanan randevu krizi ve hizmet aksaklıklarıyla ilgili olarak Buca Belediyesi tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Gözler, belediyenin konuya ilişkin atacağı adımlara çevrildi.