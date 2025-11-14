Bozdoğan Belediyesi, zeytin hasadının yoğunlaştığı dönemde üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve hızlı ulaşabilmesi için Yazıkent Mahallesi’ndeki arazi yollarını yeniledi. Belediye, sezon boyunca çalışmaların planlı şekilde süreceğini açıkladı.

Bozdoğan’da zeytin üreticilerine ulaşım kolaylığı

Bozdoğan Belediyesi, ilçede zeytin hasat sezonunun yoğun olarak devam ettiği günlerde üreticilerin tarım alanlarına daha güvenli ve hızlı şekilde ulaşabilmesi için arazi yollarında bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yazıkent Mahallesi’nde zeytin bahçelerine ulaşımda kullanılan yollardaki bozulmalar giderildi. Ulaşımı güçleştiren noktalarda iş makineleriyle düzenlemeler yapılarak yol standardı yükseltildi. Belediye ekipleri, zeytin sezonu boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

“Üreticimizin emeği değerlidir”

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytinciliğin ilçedeki tarımsal üretimin temel başlıklarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “İlçemizde tarımsal üretimin en önemli alanlarından biri olan zeytinciliğe destek olmak önceliğimizdir. Üreticimizin emeği değerlidir. Arazi yollarındaki düzenleme çalışmalarımız planlı şekilde devam edecek.”