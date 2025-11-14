Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riskinin artması üzerine ilçede kanatlı hayvanlara yönelik yeni kısıtlamaları devreye aldı. Yapılan açıklamada, açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Kapalı barınak zorunluluğu

Yetiştiricilerin;

Kanatlı hayvanlarını kapalı barınak ve kümeslere almaları,

Açık alanda yemleme yapmamaları,

Yemlik ve sulukların dış ortamda bırakılmaması,

Avcılık sonucu elde edilen yabani kanatlıların kümes hayvanlarıyla hiçbir şekilde temas ettirilmemesi gerektiği ifade edildi.

“Kesintisiz uygulanması zorunlu” uyarısı

Açıklamada ayrıca, alınan tedbirlerin kesintisiz uygulanması gerektiği, kuş gribi riskine karşı tüm yetiştiricilerin dikkatli ve duyarlı olması gerektiği vurgulandı. Duyuru, bölgedeki tüm kanatlı hayvan yetiştiricilerine ilanen bildirildi.