Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden İrem Derici, bir süredir DJ Melih Kunukcu ile yaşadığı ilişkisiyle gündemdeydi. Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan çift, bu kez evlilik haberiyle dikkatleri üzerine çekti.

Düğünde evlenme teklifi etti

Melih Kunukcu, yakın dostlarının düğününde İrem Derici’ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Arkadaşlarının ve davetlilerin önünde gerçekleşen bu an, çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.

Söz tarihi belli oldu

İrem Derici, aldığı evlilik teklifinin ardından sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, 8 Ekim’de aile arasında söz merasimi yapılacağını duyurdu.

Derici’nin özel hayatı gündemde

Şarkıları kadar enerjik sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettiren İrem Derici, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sevilen sanatçı, bu kez sürpriz evlilik kararıyla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.