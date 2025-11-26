Son Mühür- Yarışma sonrasında yapılan değerlendirmeler ve bildirilen bilgiler ışığında Booker’ın yarışmaya katılmadan önce biyolojik cinsiyetiyle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadığı anlaşıldı. Durumun yarışma bitiminden sonra ortaya çıkması tartışmaları beraberinde getirdi.

Organizasyondan yapılan açıklama

Strongman Oyunları’nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada, organizasyonun yarışma öncesi bu durumdan haberdar olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Resmi Strongman yetkilileri yarışma başlamadan önce bu durumdan habersizdi. Bilgilendirme gelir gelmez soruşturma süreci başlatıldı. Sporcuyla iletişime geçilmeye çalışıldı ancak geri dönüş alınamadı. Kurallar, sporcuların doğumdaki biyolojik cinsiyetlerine uygun kategoride yarışmalarını zorunlu kılmaktadır. Eğer bu bilgi önceden bilinseydi Kadınlar Açık kategorisine katılımına izin verilmezdi.”

Diskalifiye ve güncellenecek sıralama

Organizasyon yetkilileri, Booker’ın 2025 Resmi Strongman Dünya Şampiyonası sonuçlarından diskalifiye edildiğini duyurdu. Kadınlar Açık kategorisinde sıralamanın yeniden düzenlenerek kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.