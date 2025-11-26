Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hakkında Türkiye'de 47 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa yargısı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı davalardan birini daha kazandığını duyurdu. TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız mahkemesinin, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Uzan ailesi (Kemal, Cem Cengiz, Murat Hakan, Ayşegül ve Melahat Uzan) hakkında verilen kararın Fransa'da da hukuken geçerli olduğuna hükmettiği belirtildi. Bu sonuçla birlikte Cem Uzan'ın yurt dışında Türkiye aleyhine açıp kaybettiği davaların sayısı 20'ye ulaştı.

Fransız Mahkemesinden Türk kararlarına tenfiz onayı

Fransa'da başlatılan tenfiz (yabancı mahkeme kararının icrası) başvurusunun 14 Nisan 2021 tarihinde kabul edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, bu başvuru sürecinin henüz istinaf aşamasında olmasına karşın, karar çerçevesinde daha önce uygulanan ihtiyati hacizlerin kesin hacizlere dönüştürüldüğü kaydedildi. Fransız adli makamları, bu kararla birlikte Cem Uzan'a ait La Banque Postale'deki 227 bin 40 avroluk mevduata, konutunda bulunan 100 bin avro nakit paraya, Çukurova Elektrik hisse senetlerine ve Murat Hakan Uzan'a ait Fransa merkezli Vertu AK şirketinin hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi. Bu hukuki gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da uygulanmasıyla, yapılan masraf kesintilerinin ardından toplam 319 bin 40 avro tahsil edilerek TMSF hesaplarına aktarıldı.

İmar bankası yolsuzluğu: Kamu zararı 17.4 milyar dolara ulaştı

TMSF, Uzan ailesinin yönetimi altındaki İmar Bankası'nda tutulan ikili kayıt sisteminin, devleti yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir kamu zararına uğrattığını hatırlattı. Bu zararın, halkın ödediği vergilerle karşılandığı ve TMSF'nin Hazine'den borçlanarak İmar Bankası mağdurlarının paralarını geri ödeyebildiği vurgulandı. Uzan ailesinin neden olduğu bu kamu zararının, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) endeksine göre günümüz parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolarlık devasa bir meblağa tekabül ettiği belirtildi.

Firari isim hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası

Açıklamada ayrıca, Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğundaki sorumluluktan kaçınmak için yaptığı geriye dönük usulsüz işlemlerin tespit edildiği ve bu eylemleri nedeniyle de mahkumiyet kararı verildiği bilgisine yer verildi. İstanbul 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri ile Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan; nitelikli zimmet, kamu kurumlarını dolandırmak, suç örgütü kurup yönetmek, resmi evrakta sahtecilik ve azmettirme yoluyla kişi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlardan mahkum edilerek toplam 47 yıl 5 ay 20 günlük kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. TMSF, Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararını telafi etmek için yurt dışı dahil olmak üzere tüm mal varlıklarını satma yönünde hukuki mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Açıklamada son olarak, Uzan ailesinin Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik hisseleriyle ilgili açtığı ve faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının da daha önce Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.