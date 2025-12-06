Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun yıllardır foruma katıldığını belirten Fidan, organizasyonun etkisini her yıl artırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Doha Forumu artık yalnızca bölgesel meseleleri konuşan bir platform değil; küresel sorunların tartışıldığı bir merkez haline geldi.”

Katar’ın arabuluculuk rolünün dünya genelinde büyüdüğünü vurgulayan Fidan, ülkenin Afrika ve Güney Amerika’daki çatışmaların çözümünde de belirleyici bir aktör haline geldiğini söyledi.

“Katar küresel bir arabulucu haline geldi”

Fidan, Katar’ın uluslararası arabuluculuk kapasitesine dikkat çekerek Katar Emiri Şeyh Temim ve Başbakan Muhammed bin Abdurrahman’ın çabalarını övdü:

“Bölgemizdeki çatışmaların durması için yıllardır büyük fedakârlıkla çalışıyorlar. Artık yalnızca Orta Doğu’da değil, dünyanın pek çok noktasında krizin çözümünde aktif rol oynuyorlar.”

Türkiye ile Katar’ın barış diplomatisinde birlikte hareket ettiğini belirten Fidan, bu ortaklığın bölgesel barışa önemli katkılar sunduğunu söyledi.

“Türkiye-Katar ilişkileri sarsılmaz bağlara dayanıyor”

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri arasındaki ilişkiyi “örnek bir liderlik kardeşliği” olarak nitelendiren Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

“Yatırım, ekonomi, teknoloji, eğitim, güvenlik ve savunma gibi kritik alanlarda yoğun bir iş birliğimiz var. Bu bağları gelecekte çok daha ileriye taşıyacağız.”

Fidan, Katar-Türkiye dostluğunun “sarsılmaz bir ittifak” olduğunu bir kez daha yineledi.

Gazze vurgusu: “İsrail ateşkesi ihlal ediyor, yardımları engelliyor”

Bakan Fidan, Gazze’deki ateşkes tartışmalarına ilişkin soruları yanıtlarken, sahadaki durumu “endişe verici” olarak değerlendirdi.

Barış planının ikinci aşaması kapsamında oluşturulması gereken yapıları hatırlatan Fidan, Filistinlilerden oluşacak yönetim komitesi, polis gücü ve Barış Kurulu gibi mekanizmaların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak süreci sekteye uğratan gelişmelere de dikkat çekti:

“İsrail’in günlük yüksek düzeyde ateşkes ihlali yaptığını görüyoruz. Ayrıca Gazze’ye söz verilen insani yardımların girişine gerekli izin verilmediğini de gözlemliyoruz. Bunlar ciddi sorunlar.”

“Türkiye istikrar gücüne asker göndermeye hazır”

Gazze’de oluşturulması planlanan istikrar gücüne Türkiye’nin katkıda bulunmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya Fidan açık yanıt verdi:

“Filistin’de barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Gerekirse istikrar gücüne asker göndermek de buna dahildir.”

Ancak bu adımın ilgili tarafların tutumuna ve oluşacak uluslararası mutabakata bağlı olduğunu belirtti.

Suriye değerlendirmesi: “En büyük risk İsrail’in yayılmacılığı”

Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken birkaç temel başlığı öne çıkardı:

Türkiye’nin Suriye’ye desteği sürecek

“Devrimin başından beri Suriye halkına desteğimiz sürdü. Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte bu desteği devam ettireceğiz.”

İsrail’in bölgesel yayılmacılığı güvenlik tehdidi oluşturuyor

Fidan, Suriye'deki en büyük sorunun İsrail’in bölgedeki agresif politikaları olduğunu söyledi:

“İsrail yayılmacılığı yalnızca Gazze’yi değil, Suriye’yi de ciddi risk altına sokuyor.”

Ekonomik ve güvenlik iş birliği artacak

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde Suriye’nin ekonomik ve ticari kalkınmasına destek olacağını belirten Fidan, ülkenin kronik sorunlarının bölgesel dayanışmayla aşılabileceğine inandığını ifade etti.

Sonuç: Türkiye bölgesel barış için aktif diplomasi yürütüyor

Doha Forumu’nda verdiği mesajlarla bölgesel ve küresel diplomaside Türkiye’nin rolünü vurgulayan Bakan Fidan, hem Katar ile iş birliğinin güçlendiğini hem de Filistin ve Suriye gibi kritik başlıklarda barış için “kararlılık içinde çalıştıklarını” ortaya koydu.