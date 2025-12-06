TRT’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi 2025, “Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek” temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zirve; dijital ortamda çocuk güvenliği, nitelikli içerik üretimi, kültürel değerlerin aktarılması ve uluslararası politikaların geliştirilmesi gibi başlıklarda yüzlerce uzmanı ve karar vericiyi bir araya getirdi.

Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan: “Çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak büyüklerin görevi”

Zirvenin açılışında konuşan Emine Erdoğan, çocukların maruz kaldığı dijital risklerin yalnızca teknolojiyle değil, ebeveyn davranışlarıyla da yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.

“Bugün burada en kıymetli varlığımız olan çocuklarımız için toplandık” diyen Erdoğan, dijital ortamda çocukların kontrolsüz şekilde içerik tüketmesinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurguladı.

“Ebeveynler çocukların dijital ayak izini kendileri oluşturuyor”

Erdoğan, ailelerin farkında olmadan çocuklarının mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ebeveynler bebeklerinin ilk anlarından itibaren dijital bir ayak izi oluşturuyor. Evlerimizin kapıları artık kapanmıyor; sosyal medya üzerinden tanımadığımız insanlar hayatımıza dahil oluyor.”

Telefona bağımlılığın tüm dünyada yayıldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’de ekran süresinin günlük 6 saatin üzerine çıktığını da aktardı.

“Yakınlaşmayı dijitale bıraktık, duygular emojilere sıkıştı”

Erdoğan, aile içi iletişimin dijitalleşmesiyle insanların duygusal bağlarının zayıfladığına dikkat çekti:

“Bayramlaşmayı görüntülü konuşmalarla, sevgimizi emojilerle ifade ediyoruz. Oysa hayat bir bahçe gibidir; ilgi ve özen ister.”

Çocukların aile içinde bulamadıkları ilgiyi sosyal medyada aradığına vurgu yaparak aileleri daha bilinçli olmaya davet etti.

Çocuk Hakları için Dijital Dünyada İlk İmza: “Tüm dünyaya örnek olacağız”

Emine Erdoğan konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dünyada bir ilk olan **“Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”**ne de değindi.

Bu sözleşmeyi imzaladığını açıklayan Erdoğan, tüm bireyleri ve kurumları aynı adımı atmaya çağırdı.

Ayrıca 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine yönelik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, çocukları çevrim içi tehlikelerden korumanın devlet politikası olarak sürdürüleceğini söyledi.

“Dijital platformlar çocukları şiddete ve bağımlılığa sürüklüyor”

Erdoğan, Türkiye’de 6–15 yaş çocuklar arasında internet kullanım oranının yüzde 91’i aştığını hatırlatarak kullanım amaçlarını da paylaştı:

Eğitim: %75

İnternet araştırmaları: %84

Video izleme: %73

Oyun oynama: %72

Sosyal medya: hızla artan oranlarla devam ediyor

Araştırmaların dijital oyunların gençleri şiddete yönelttiğini, gerçeklik algısını bozduğunu, hatta intihara sürükleyebildiğini belirten Erdoğan, içerik denetiminin artık ertelenemez bir aciliyet taşıdığını dile getirdi.

“İlham alınacak hayatlar varken şiddet senaryolarına sığınıyorlar”

Dizi ve film senaryolarında hâlâ şiddetin normalleştirildiğini belirten Emine Erdoğan, toplumda bunun karşılığı olmadığını söyledi.

“Hayatta ilham alınacak öyle güzel insanlar var ki…” diyerek fedakârlıklarıyla öne çıkan vatandaşlardan örnekler verdi:

Gazze’ye yardım taşıyanlar, öğretmenliğini uzak köylere adayanlar, yaşlı bir komşusuna annesi gibi bakanlar, afet bölgesine ilk koşan gönüllüler ve doğayı koruyan binlerce insan…

Erdoğan, medya sektörüne “şiddeti yüceltmek yerine iyiliği çoğaltma” çağrısında bulundu.

“Teknoloji iyiliğin de aracı olabilir”

Konuşmasının sonunda dijital dünyanın yalnızca risk taşımadığını, doğru kullanıldığında toplumsal fayda yaratabileceğini söyleyen Erdoğan şunları ekledi:

“Sosyal medya gıda israfını bitiren bir platforma dönüşebilir. Dijital oyunlar çocukların bilimsel becerilerini geliştirmek için tasarlanabilir. Yeter ki tüm paydaşlar sorumluluk alsın.”

Zirvede Ortak Mesaj: Çocukların Dijital Güvenliği Küresel Bir Öncelik

Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi, gün boyunca düzenlenen paneller ve oturumlarla devam etti. Uzmanlar;

dijital bağımlılık,

güvenli içerik üretimi,

medya okuryazarlığı,

kültürel değerlerin korunması,

çocukların dijital hakları

gibi başlıklarda görüşlerini paylaştı.

Zirve, Türkiye’nin dijital çağda çocuk politikaları konusunda uluslararası ölçekte sesini yükselttiği bir platform olarak değerlendirildi.