Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Şam’da temaslarda bulundu. Ziyaretin, Türkiye ile Suriye arasındaki askeri düzeyde yürütülen diplomatik temasların bir parçası olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşme

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orgeneral Bayraktaroğlu’nun Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Eş-Şara tarafından kabul edildiğini duyurdu. Kabulün içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı ancak görüşmede karşılıklı güvenlik meselelerinin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

TSK’dan resmi açıklama

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği başkent Şam’da Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Eş-Şara tarafından kabul edildi.”

Ziyaret bölgesel güvenlik açısından önemli

Askerî kaynaklar, temasların iki ülke arasındaki sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgedeki istikrarın sağlanması gibi kritik başlıklar çerçevesinde değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Ziyaret, bölgedeki dengeler açısından dikkatle takip ediliyor.