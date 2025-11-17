Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini bu kez Yalı Mahallesi’nde sürdürdü. İlçeyi adım adım dolaşarak vatandaşlarla buluşan Ünsal, mahallede yürütülen çalışmaları inceledi ve sorunları yerinde tespit etti.

Ünsal’a ziyaret sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Yalı Mahallesi Muhtarı Uğur Babat ve belediye bürokratları eşlik etti. Mahallede esnafı da ziyaret eden Ünsal, karşılaştığı yoğun ilgi ve destekten memnun kaldığını ifade etti.

Talepler yerinde dinlendi, çözümler hız kazandı

Yalı Mahallesi sakinlerinin ilettiği talep ve ihtiyaçlar saha ekibi tarafından tek tek not edildi. Ünsal, çalışmaların hızlanması için ilgili birimlerle eş zamanlı değerlendirme yaptıklarını belirtti. Mahallede yürütülen projeler ve rutin bakım çalışmalarına dair incelemeler de yapıldı.

“Karşıyakamız için omuz omuza üretmeye devam edeceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Söz verdiğimiz gibi Karşıyaka’yı makamdan değil, sokaktan yönetme anlayışıyla hareket ediyoruz. Mahalle sakinlerimizle kurduğumuz doğrudan iletişim sayesinde talepleri hızlı şekilde tespit edip doğru hizmeti yönlendiriyoruz. Her görüşmeyi tek tek not alıp çözüm süreçlerini hızlandırmak için tüm birimlerimizle anında eşgüdüm kurduk. Karşıyaka’nın ihtiyaçlarına duyarlı, şeffaf ve sonuç odaklı bir hizmet anlayışı ile çalışmayı sürdüreceğiz. Karşıyakamız için hep birlikte, omuz omuza üretmeye devam edeceğiz.”