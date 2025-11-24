Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında KARGEM ve belediyeye bağlı anaokullarında görev yapan 80 öğretmenle kahvaltıda buluştu. Kent Restoran’daki etkinlikte öğretmenlerle sohbet eden Başkan Ünsal, çocukların geleceğine verdikleri katkı için teşekkür etti.

“Emeğinizin karşılığı ölçülemez”

Öğretmenlerin toplumdaki yerinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın ilk kahkahasına, ilk sorusuna, kurdukları her hayale eşlik eden insanlarsınız. Onlara yalnızca bilgi değil; sevgi, güven ve umut veriyorsunuz. Bu yüzden emeğinizin karşılığı hiçbir ölçüyle ifade edilemez. Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözü, bu ülke için ne kadar hayati bir görev üstlendiğinizi bir kez daha hatırlatıyor.”

Karşıyaka’nın aydınlık geleceği vurgusu

KARGEM ve belediyenin anaokullarında görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Başkan Ünsal, “Sizler sayesinde Karşıyaka’da çocuklarımız daha özgüvenli, daha mutlu ve daha aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Karşıyaka’nın kalbindesiniz. Bugün sizin gününüz; gülümseyin, dinlenin, keyif alın. Hep birlikte daha güzel yarınlara yürümeyi diliyorum” dedi.