Son Mühür/Merve Turan- “Psikolog Sedef Yıldırım ile Keşfet” programının son bölümünde, kalp nakli geçirdikten sonra hayata bambaşka bir pencereden bakan Osman Can, içtenliği ve pozitif enerjisiyle izleyicilerin gönlünde iz bıraktı.

Program boyunca yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlatan Can, yaşama tutunma mücadelesini yalnızca tıbbi bir operasyon olarak değil, aynı zamanda bir dönüşüm hikayesi olarak ele aldı.

Kalp nakli ve yeniden doğuş

Kalp nakli sonrası hissettiği duyguları anlatırken söylediği şu sözler, hem stüdyoda hem ekran başında derin bir yankı uyandırdı:

“Sanki bu yeni kalp bana aitmiş ve ben yıllarca onun beni bulmasını beklemişim gibi hissediyorum.”

Bu cümle, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bir insanın yeniden doğuşunu adeta özetler nitelikteydi.

Programda; organ bağışının toplumsal önemi, nakil sürecinin yarattığı psikolojik kırılganlıklar, kişinin kendi bedenine yeniden güven duyma süreci ve travma sonrası umut duygusunun yeniden inşası gibi konular geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Psikolojik yolculuk

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, travmanın yarattığı duygusal yüklerden bahsederken, “Kalp nakli yalnızca tıbbi bir müdahale değildir; kişinin hayata bakışını, değerlerini ve kimliğini yeniden şekillendiren derin bir içsel yolculuktur” ifadelerini kullandı.

Bölüm, pozitif enerjisi, gerçek bir yaşam hikâyesi sunması ve toplumda organ bağışı farkındalığını güçlendirmesiyle yüksek izlenme ve etkileşim aldı. İzleyiciler, Osman Can’ın samimi anlatımını “ilham verici”, “umut veren” ve “hayata yeniden bakmamı sağlayan” sözleriyle yorumladı.