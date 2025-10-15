Son Mühür- AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'yla olaylı boşanması gündem olan, dört davada yargılanan, üç ayrı davadan hakkında yurt dışı yasağı bulunan, Yunanistan'a kaçmak isterken daha önce yakalanan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçmasının yankıları sürüyor.

''CHP’li belediye başkanları, gazeteciler, siyasetçiler “kaçma şüphesi” denilerek tutuklu.'' hatırlatmasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,

''Ama Ünsal Ban… Hakkında borsa manipülasyonu, kara para aklama, rüşvet ağı ve onlarca iddia var.

Üstelik 2022’de yurtdışına kaçarken yakalandı.

Ama ne oldu?

Salındı.

3 ayrı dosyadan yurtdışına çıkış yasağı varken yine ikinci defa kaçma planı yaptı.

Ve sonunda sahte belgeyle yurtdışına kaçtı.

Kaçabilsin diye yargı ve AKP ona özel bir koridor açtı.

AKP’nin yargısı, suç ortağına kaçış koridoru açar, muhalife zindan kapısı!'' sözleriyle tepki gösterdi.



Kaçma şüphesi var diye...



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın hedefinde de Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçması vardı.

''Hakkında 3 ayrı yurtdışı çıkış yasağı olan ve 2 kez yurtdışına çıkma girişiminde bulunan, Yunanistan'a kaçarken tutuklanan ama 36 gün sonra yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan eski THK Rektörü Ünsal Ban bu kez kaçtı!'' hatırlatmasında bulunan Ali Mahir Başarır,

''Yurtdışındaysa bile hakkında bir soruşturma açıldığı için koşarak ifade vermeye gelen ya da yatarı bile olmayan suçlardan davası görülen muhalifleri “kaçma şüphesi var” diye diye tutukluyorlar...

Sonra… Türkiye hukuk devleti!'' mesajı verdi.