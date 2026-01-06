Magazin dünyasını yakından ilgilendiren uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı. Yürütülen adli süreç kapsamında gözaltına alınan ve haklarında inceleme yapılan bazı isimlerin test sonuçları netleşti.

Adli Tıp’tan dikkat çeken rapor

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerinin ardından, soruşturma dosyasına giren rapor kamuoyuna yansıdı. Yapılan değerlendirmelerde bazı ünlülerin biyolojik örneklerinde yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi.

Rapora göre Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve tutuklu şüpheli Cihan Şensözlü’nün test sonuçlarında “kokain pozitif” bulgusuna ulaşıldı.

İrem Sak’ın sonucu temiz çıktı

Aynı soruşturma kapsamında inceleme altına alınan oyuncu İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif olduğu öğrenildi.