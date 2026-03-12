Adana’nın simge içeceklerinden biri olarak bilinen Adana şalgamı, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda koruma altına alındı.

Adana Ticaret Odası’nın 2024 yılında yaptığı başvuru, AB tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından olumlu sonuçlandı.

Bu tescille birlikte Adana şalgamı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret alan 45’inci ürünü olarak kayıtlara geçti.

Hisarcıklıoğlu: “Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının tescil almasının hem Adana hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu paylaşımında, yerel değerlere sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram başta olmak üzere yönetim kurulu ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, Türkiye’nin zengin ürün çeşitliliğine dikkat çekti.

Yerel ürünler için çalışmalar sürüyor

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyada nadir görülen bir gastronomi ve ürün çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayarak, coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası alanda korunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TOBB ve oda-borsa camiasının bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nde tescil süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için çalışmaların sürdüğünü aktardı.