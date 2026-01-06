Etiyopya’nın Afar bölgesinde meydana gelen feci trafik kazası, göçmenlerin yaşadığı tehlikeli yolculukları bir kez daha gündeme taşıdı. Samara kentinde seyir halindeki bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi yaşamını yitirirken, 65 göçmen yaralandı. Yaralılardan 30’unun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yasa dışı göç yolculuğu faciayla sonuçlandı

Bölge yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, kazaya karışan kamyonun yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmak istenen göçmenleri taşıdığı belirlendi. İnsan kaçakçıları tarafından organize edildiği değerlendirilen yolculukta, göçmenlerin büyük bölümünün yolun tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın arkasında faaliyet gösteren yasa dışı aracıların bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür organizasyonların özellikle gençleri hedef aldığına vurgu yaptı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Afar Bölge Yönetimi, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Bölgede kurtarma ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını artıracağını duyurdu.

Göçmenlerin hedefi Orta Doğu ülkeleri olabilir

Kazaya karışan göçmenlerin nihai varış noktası henüz netleşmedi. Ancak yetkililer, grubun Etiyopya üzerinden Cibuti’ye geçerek Kızıldeniz’i aşmayı, ardından Yemen üzerinden Suudi Arabistan’a ve Orta Doğu’nun farklı ülkelerine ulaşmayı planladığını değerlendiriyor.

“En ölümcül göç rotalarından biri” olarak tanımlanıyor

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, Afrika Boynuzu ülkelerinden Yemen’e uzanan bu hat, dünyanın en yoğun ve riskli göç güzergâhları arasında yer alıyor. Kurum, söz konusu rotayı “en ölümcül ve en karmaşık göç yollarından biri” olarak nitelendiriyor.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre, yalnızca 2024 yılında on binlerce göçmen Suudi Arabistan’a ulaşma hedefiyle bu güzergâhı kullanarak Yemen’e geçti.