Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi günü çok sayıda isim gözaltına alınmış ve dün Adli Tıp Kurumu'nda yasaklı madde testleri yapılmıştı. 26 isim Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 26 ismin savcılık ifadeleri tamamlanırken, hakimliğe sevk edildiler.

19 kişi hakkında tutuklama talebi!

Gelen ilk bilgilere ifade işlemleri tamamlanan 26 kişiden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 7'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Son operasyonda kimler gözaltına alındı?

BİNNUR BUSE ALPER

MERVE ERYİĞİT

ÖZGE BİTMEZ

VEYSEL AVCI

SEVGİ TAŞDAN

SEDEF SELEN ATMACA

ARİF ALTUNBULAK

DOĞUKAN GÜNGÖR

BURAK ALTINDAĞ

GİZEM ÖZKÖROĞLU

GÜLSÜM BAYRAK

SANİYE DENİZ

MERVE USLU

ECE CERENBELİ

BERNA ARACI

BÜLENT TETİK (Cezaevinde)

LERNA ELMAS

CEREN YILDIRIM

GÖZDE ANUK

DUYGU AÇIKSÖZ

NEVİN ŞİMŞEK

HAKAN YILDIZ

MUZAFFER YILDIRIM

KORAY BEŞLİ

ALYA ŞAHİNLER

CEYDA ERSOY