Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi günü çok sayıda isim gözaltına alınmış ve dün Adli Tıp Kurumu'nda yasaklı madde testleri yapılmıştı. 26 isim Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 26 ismin savcılık ifadeleri tamamlanırken, hakimliğe sevk edildiler.
19 kişi hakkında tutuklama talebi!
Gelen ilk bilgilere ifade işlemleri tamamlanan 26 kişiden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 7'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Son operasyonda kimler gözaltına alındı?
BİNNUR BUSE ALPER
MERVE ERYİĞİT
ÖZGE BİTMEZ
VEYSEL AVCI
SEVGİ TAŞDAN
SEDEF SELEN ATMACA
ARİF ALTUNBULAK
DOĞUKAN GÜNGÖR
BURAK ALTINDAĞ
GİZEM ÖZKÖROĞLU
GÜLSÜM BAYRAK
SANİYE DENİZ
MERVE USLU
ECE CERENBELİ
BERNA ARACI
BÜLENT TETİK (Cezaevinde)
LERNA ELMAS
CEREN YILDIRIM
GÖZDE ANUK
DUYGU AÇIKSÖZ
NEVİN ŞİMŞEK
HAKAN YILDIZ
MUZAFFER YILDIRIM
KORAY BEŞLİ
ALYA ŞAHİNLER
CEYDA ERSOY