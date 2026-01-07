Suriye’de ordu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar Halep kentinde yoğunluğunu koruyor. Suriye ordusu, SDG kontrolündeki bölgelere yönelik yeni bir kara harekâtı başlatılmadığını açıkladı.

“Yeni bir harekât yok, öncelik siviller”

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde askeri ilerleme amaçlı bir operasyonun söz konusu olmadığı, bölgede önceliğin sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi olduğu vurgulandı. Yetkililer, çatışma ortamında zarar görme riski bulunan yüzlerce ailenin daha güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Tahliye güzergâhlarında güvenlik riski

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, SDG unsurlarının tahliye yollarını mayınladığını ve mahallelerden ayrılmak isteyen sivillerin çıkışlarını engellediğini öne sürdü. Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sivillerin geçiş noktalarında ateş açıldığı, bu durumun tahliyeleri zorlaştırdığı ifade edildi.

Ağır silahlarla yerleşim alanları hedef alınıyor

Yetkililer, SDG’nin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde havan topları ve ağır makineli silahlarla saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Saldırıların yerleşim alanlarına yönelmesi nedeniyle bölgede yaşayan sivillerin can güvenliğinin ciddi risk altında olduğu bildirildi.

Halep Havalimanı’nda uçuşlara ara verildi

Yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşların yarın saat 23.00’e kadar askıya alındığı açıklandı. Sivil Havacılık Otoritesi, alınan kararın yolcu ve personel güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Halep’te artan çatışmalar ve tahliye sürecindeki aksaklıklar, bölgede insani krizin derinleşebileceği endişelerini artırdı. Yetkililer, sivillerin zarar görmemesi için uluslararası insani yardım kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.