Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde pazartesi günü çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Söz konusu isimler, Adli Tıp Kurumu'nda yasaklı madde testi vermişlerdi. 26 isim Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken, söz konusu isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. 26 ismin savcılık ifadeleri tamamlanırken, hakimliğe sevk edilmişlerdi.
19 kişi hakkında tutuklama talebi!
Gelen ilk bilgilere ifade işlemleri tamamlanan 26 kişiden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 7'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
19 kişinin tamamı tutuklandı!
Söz konusu isimler hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimlerden tamamı tutuklandı.
Tutuklanan isimler şu şekilde:
- Suat Yıldız
- Berna Aracı
- Gülsüm Bayrak
- Hakan Yıldız
- Koray Beşli
- Lerna Elmas
- Merve Eryiğit
- Merve Uslu
- Veysel Avcı
- Arif Altunbulak
- Burak Altındağ
- Ceyda Ersoy
- Duygu Açıksöz
- Ece Cerenbelli
- Gizem Özköroğlu
- Muzaffer Yıldırım
- Nevin Şimşek
- Özge Bitmez
- Sevgi Taşdan